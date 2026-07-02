В рамках «Больших вызовов» разработают проект диких фруктарников для медведей в горах Сочи

Проблема выхода диких животных к людям, во многом связанная с сокращением их естественной кормовой базы, сегодня фиксируется во всем мире. В Горном Причерноморье снизить этот риск поможет проект по созданию дикоплодовых фруктарников, который разработают победители Международного конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» для горного курорта Интерроса «Роза Хутор» и прилегающей части Сочинского национального парка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Клюшкин Фото: Владимир Клюшкин

Всесезонный курорт Интерроса «Роза Хутор» выступил индустриальным партнёром Международной программы научно-технологических проектов «Большие вызовы», флагманского проекта федеральной территории «Сириус». Уже этой осенью на основе предложений школьников — участников программы планируется заложить первый кластер фруктарника, где высадят грецкий орех, яблоню восточную, грушу кавказскую и другие аборигенные виды.

С 1 по 24 июля шесть молодых исследователей из разных регионов России под наставничеством экспертов «Роза Хутор» и ученых Научно-технологического университета «Сириус» проведут комплексное изучение природных условий на нескольких участках курорта. Они познакомятся с особенностями и разнообразием природной среды «Роза Хутор», попробуют оценить состояние каштановых насаждений, выявить наличие вредителей и болезней каштана. Школьникам предстоит изучить особенности кормовой базы лесных животных и состав аборигенных плодовых насаждений, разобраться в особенностях высадки лесных культур на особо охраняемых природных территориях.

«Под руководством учёных ребята изучат климатические и почвенные условия, рассчитают кормовую ёмкость, спроектируют закладку культур. Молодые исследователи получат полевой опыт, научатся работать с космоснимками, займутся гербаризацией, дендроклиматологией, освоят лесокультурные технологии. И, главное, внесут реальный вклад в разработку проекта по восстановлению кормовой базы диких животных в Горном Причерноморье»,— рассказал главный эксперт Международного научного центра в области экологии и вопросов изменения климата Научно-технологического университета «Сириус» Сергей Таран.

Сокращение естественной кормовой базы диких животных и, как следствие, их массовый выход к людям — одно из последствий климатических изменений, которые отражаются на состоянии экосистем и их биоразнообразии. В горах Сочи ситуацию усугубляет массовое усыхание каштанников. Плоды каштана составляют основу кормовой базы многих диких животных, однако в последние годы деревья гибнут в том числе из-за грибковых заболеваний и распространения насекомого-вредителя — восточной каштановой орехотворки. Снижение урожайности каштана вынуждает животных всё чаще выходить к рекреационным зонам, повышая риск их встреч с человеком.

Проект по созданию дикоплодовых фруктарников основан на новых подходах к формированию специализированных насаждений из местных видов растений, устойчивых к изменениям климата. Создание таких фруктарников позволит восполнить дефицит кормовой базы, сформировать вдали от туристических территорий участки леса с достаточным запасом корма для животных, снизить вероятность их выхода к людям и будет способствовать сохранению природной среды.

«Сохранение природного достояния — ключевой приоритет курорта. Ради встречи с горной природой на «Роза Хутор» приезжают миллионы гостей. Поэтому резко обострившаяся в последние годы проблема сохранения каштана не может оставлять нас безучастными. Она не ограничена заметными невооружённым взглядом усыхающими деревьями каштана. В первую очередь, состояние каштана сказывается на общем состоянии горных экосистем и требует решений. Поддерживая «Большие вызовы», мы подключаем к этой важной работе юных исследователей и рассчитываем, что они внесут практический вклад в обеспечение добрососедства животных и людей в Горном Причерноморье»,— отметил директор по устойчивому развитию курорта «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Реализация проекта участниками программы «Большие вызовы» — часть масштабной работы «Роза Хутор» по решению экологической проблемы сохранения каштана посевного, более 50% российской популяции которого сосредоточено в пределах Сочинского национального парка. Эта работа системно ведётся курортом во взаимодействии с учёными Научно-технологического университета «Сириус» и дирекцией Сочинского национального парка. К ней привлечены ведущие специалисты по защите растений из научных центров страны.

Участвуя в программе «Большие вызовы», школьники решают реальные задачи, стоящие перед наукой и производствами страны. Проекты распределены по 11 тематическим направлениям: от генетики и биомедицины, передовых производственных технологий до современной энергетики или изучения климатических изменений. Выбор направлений соответствует Стратегии научно-технологического развития России. Индустриальные партнёры «Больших вызовов» — эксперты крупнейших компаний страны.

Проект по созданию дикоплодовых фруктарников дополняет комплексную работу Интерроса по развитию природного и просветительского потенциала горного кластера «Роза Хутор». В рамках соглашения с Фондом «Талант и успех» компания совместно с федеральной территорией «Сириус» также реализует долгосрочные экологические проекты. В их числе — разработка методических подходов и системы индикаторов для комплексного мониторинга влияния рекреационной нагрузки на компоненты экосистем, а также проработка масштабного проекта по восстановлению популяции каштана посевного в районе Кавказских гор.

Интеррос — одна из крупнейших российских инвестиционных компаний. Создана в 1990 году Владимиром Потаниным. За более чем 35-летнюю историю бизнеса компания реализовала свыше трёх десятков масштабных проектов во всех отраслях отечественной экономики. Инвестиционный портфель Интерроса включает активы в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности (Норникель, ГРК «Быстринское»), девелопменте и туризме (Бизнес-центр на о. Русский, курорт «Роза Хутор» (Сочи), Парк «Три Вулкана» (Камчатка)), финтехе («Т-Технологии», Банк Точка, Яндекс), ИТ-проектах (компания «Рексофт»), венчурных инвестициях (Фонд «Восход») и др. История образовательного центра «Сириус» началась в 2015 году, когда по решению Президента Российской Федерации В. В. Путина на базе инфраструктуры XXII зимних Олимпийских игр была создана национальная система выявления и развития талантов. За это время система прошла большой путь — от образовательного центра для самых целеустремлённых школьников всей страны до инновационного научно-технологического центра, научно-технологического университета и единственной в России федеральной территории. С самого момента основания тут создаются и продолжают развиваются уникальные образовательные программы, аналогов которым нет в мире. Роза Хутор — крупнейший всесезонный горный курорт России, обладатель премии SKI BUSINESS AWARDS-2025 как лучший горнолыжный курорт страны. Зимой предлагает крупнейшую в стране зону катания: 52 трассы общей протяжённостью 105 км. В тёплый сезон туристов привлекают природные ландшафты Кавказских гор, прогулки по экотропам. Круглый год доступны смотровые площадки, спортивно-развлекательная инфраструктура, рестораны и спа-центры.

https://rosakhutor.ru/

ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»

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