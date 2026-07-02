Тарифы на электрозаправках Петербурга устояли перед топливным кризисом
Опрос операторов зарядных станций показал, что стоимость услуги для электромобилистов в городе практически не изменилась. Лишь одна сеть из пяти повысила расценки, сославшись на удорожание коммунальных услуг, пишет «Фонтанка».
Лишь одна сеть из пяти повысила расценки
Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ
«Зеленый город» поднял тариф на 7–8% за месяц — до 21–22 рублей за кВтч. В «ПСК.Авто» последний пересмотр был в декабре 2025 года (с 20 до 23 рублей). «Электрохаб», «Грин Драйв» и заправки «Россетей» цены не меняли и не планируют. Средний тариф держится на уровне 22 рублей за кВтч. Парк электромобилей в Петербурге активно растет: с начала года к 4 тыс. зарегистрированных машин прибавилось еще 3,7 тыс. Инфраструктура насчитывает порядка 400 станций.
Стабильность цен на зарядку может усилить интерес к электротранспорту на фоне бензинового кризиса.