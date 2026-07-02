Тарифы на электрозаправках Петербурга устояли перед топливным кризисом

Опрос операторов зарядных станций показал, что стоимость услуги для электромобилистов в городе практически не изменилась. Лишь одна сеть из пяти повысила расценки, сославшись на удорожание коммунальных услуг, пишет «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лишь одна сеть из пяти повысила расценки

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Лишь одна сеть из пяти повысила расценки

Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Зеленый город» поднял тариф на 7–8% за месяц — до 21–22 рублей за кВтч. В «ПСК.Авто» последний пересмотр был в декабре 2025 года (с 20 до 23 рублей). «Электрохаб», «Грин Драйв» и заправки «Россетей» цены не меняли и не планируют. Средний тариф держится на уровне 22 рублей за кВтч. Парк электромобилей в Петербурге активно растет: с начала года к 4 тыс. зарегистрированных машин прибавилось еще 3,7 тыс. Инфраструктура насчитывает порядка 400 станций.

Стабильность цен на зарядку может усилить интерес к электротранспорту на фоне бензинового кризиса.

Кирилл Конторщиков