В Ярославской области введен особый противопожарный режим

Губернатор Михаил Евраев подписал постановление о введении особого противопожарного режима на территории Ярославской области, который будет действовать 21 день. Об этом сообщили в правительстве региона.

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В регионе сохраняется сухая и жаркая погода, что обусловливает высокий, пятый класс пожарной опасности. В период действия режима строго запрещено разведение костров, а также сжигание мусора, бытовых отходов и сухой растительности. В прошлом году благодаря мерам профилактики пожары в лесном фонде не фиксировались, сейчас специалисты продолжают создавать минерализованные полосы и вести работу по благоустройству мест отдыха.

В правительстве уточнили, что почти сто процентов лесного фонда находится под круглосуточным видеонаблюдением, организовано патрулирование массивов и проводятся профилактические мероприятия с особым вниманием к местам массового пребывания людей. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан — от 40 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тыс., для юридических лиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей; в отдельных случаях возможна уголовная ответственность.

Антон Голицын