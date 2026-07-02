В Ростовской области обновят разметку на 7,5 тысячи км трасс

В Ростовской области с начала года нанесли 5,7 тыс. км новой разметки, вдоль магистралей проложили более 20 км сетей освещения и смонтировали 700 м барьерных ограждений. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

До конца дорожного сезона, по данным ведомства, запланированы дополнительные работы: обновление разметки еще на 7,5 тыс. км трасс, замена и установка более 17 км барьерных ограждений, монтаж освещения на почти 70 км дорог — в местах, где оно особенно необходимо для защиты водителей и пешеходов.

Константин Соловьев