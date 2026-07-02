Стендап Сергея Орлова, «Касса невест» и новый фильм с Никитой Кологривым

На этих выходных в Новороссийске состоится стендап-выступление известного комика, в кинотеатрах пройдут премьеры новых фильмов, а в соседней Кабардинке — два комедийных спектакля с вечными темами. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На что сходить в театр

3 июля в 18:30 в театре Старого парка Кабардинки состоится комедийный спектакль «60 минут Чехова» по произведениям классика. В описании спектакля указано, что он поставлен по рассказам «Дипломат», «Злоумышленник» и «Ушла», а также драматической шутке в одном действии «Предложение».

Стоимость билета — от 2200 руб. (16+)

4 июля в 18:30 в театре Старого парка Кабардинки пройдет спектакль «Свои люди — сочтемся». Это постановка по пьесе Александра Островского в четырех действиях о трагедии одной семьи, не теряющая актуальность и по сей день.

Стоимость билета — от 2200 руб. (12+)

Вверх

Какие концерты посетить

3 июля в 22:00 на площадке Formula в Геленджике пройдет концерт исполнителя Akmal’. В афише события указано, что выступление является не единственным элементом ночной программы.

Стоимость билета — 3500 руб. (18+)

4 июля в 20:00 в «Геленджик Арене» выступит эстрадная певица Жасмин.

Стоимость билета — от 2000 руб. (6+)

Вверх

Что посмотреть в кинотеатре

В кинотеатрах Новороссийска продолжается показ новой части «Трех богатырей», фильма «Холоп 3» и биографического кино «Майкл» о поп-короле Майкле Джексоне. На экраны также вышли несколько премьер.

Триллер «Рейс 298» повествует о заражении пассажиров самолета неизвестным вирусом. Выжившие пытаются спрятаться от опасности в грузовом отсеке воздушного судна. Фильм может быть интересен любителям «Поезда в Пусан».

Стоимость билета — 300 руб. (18+)

Фанаты мультфильмов могут посмотреть «Папа, купи песика», узнав о приключениях щенка Диппи и девочки Миланы. Главных героев озвучивают Давид Манукьян (DAVA), Милана Хаметова и Мари Краймбрери.

Стоимость билета — 300 руб. (6+)

Еще одна премьера — комедия «Дед Фомич» о непростых отношениях родственников в большой семье. В фильме снялись Никита Кологривый, Николай Добрынин, Глеб Калюжный и Екатерина Волкова.

Стоимость билета — 300 руб. (12+)

«Касса невест» — российский приключенческий фильм про обаятельного афериста, который переносится из будущего в Москву 1913 года на охоту за неким артефактом. Главную роль сыграл Алексей Воробьев.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

Вверх

Чем еще заняться в выходные

5 июля в 19:00 в городском театре Новороссийска пройдет стендап-выступление комика Сергея Орлова. Он представит зрителям свою новую программу «Звезда», в которой он поделится своим жизненным юмором.

Стоимость билета — от 4700 руб. (18+)

4 июля в 11:00 и 18:00 в городском Дворце культуры Новороссийска состоится детское шоу «Мастерская волшебника» с иллюзионистами Джоржем и Владомиром Чародеевым.

Стоимость билета — от 600 руб. (6+)

Вверх