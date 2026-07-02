В Вологодской области объявили режим беспилотной опасности

В Вологодской области ввели режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили региональные власти со ссылкой на информацию Минобороны России.

По данным властей, беспилотные летательные аппараты обнаружены вблизи границы Вологодской области. В связи с этим все экстренные и оперативные службы переведены в режим максимальной готовности.

Жителей региона предупредили о возможных перебоях в работе мобильной связи. При этом объекты гражданской инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме.

Власти рекомендовали следить за официальной информацией, которая публикуется в ресурсах губернатора Вологодской области, глав муниципалитетов и региональных средствах массовой информации.

Карина Дроздецкая