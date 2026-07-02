Астраханский суд оштрафовал директора «Рост-Тэк» за сокрытие 24 млн рублей от налоговой

Астраханский суд признал директора фирмы по оптовой продаже топлива виновным в сокрытии средств для налогового взыскания (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Мужчину приговорили к штрафу, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор "Рост-Тэк" заплатит штраф за уход от налогов

Фото: Марина Окорокова Директор "Рост-Тэк" заплатит штраф за уход от налогов

Фото: Марина Окорокова

По данным следствия и суда, с мая 2024 года по октябрь 2025 года фигурант, зная о налоговой задолженности своей компании, спрятал 24 млн рублей, выведя их на счета других организаций. Преступную деятельность пресекли сотрудники регионального СК и УФСБ России по Астраханской области.

Приговором Наримановского районного суда директору коммерческой организации назначено наказание в виде штрафа. По данным картотеки, приговор был вынесен руководителю ООО «Рост-Тэк» Алексею Проскуре 1 июля 2026 года.

ООО «Рост-Тэк» основано в феврале 2019 года и зарегистрировано в Наримановском районе Астраханской области. Основной профиль — оптовая торговля твердым, жидким и газообразным топливом. С 3 мая 2024 года управление компанией осуществляет директор Алексей Проскура. В 2025 году выручка ООО составила 18 млн рублей, что на 215% выше уровня 2024 года (5,7 млн рублей), но по сравнению с 2023 годом (181 млн рублей) оборот сократился более чем в десять раз. Убыток в 2025 году составил 257 тыс. рублей, хотя в 2024 году он достигал 19 млн рублей. ООО участвовало в 69 госзакупках на 128 млн рублей.

Марина Окорокова