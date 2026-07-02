Смольный и Заксобрание утвердили 55 инициатив на парламентский год

Губернатор Александр Беглов и спикер Заксобрания Александр Бельский подписали совместный план законопроектной работы. В его основу легли 55 согласованных инициатив, охватывающих десять приоритетов развития города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Особое внимание в плане уделено социальному блоку

Фото: Пресс-служба Смольного Особое внимание в плане уделено социальному блоку

Фото: Пресс-служба Смольного

Ключевой блок документа касается поддержки участников СВО и военнослужащих на новых территориях — власти рассчитывают, что эта тема останется приоритетной и в новом созыве парламента. Отдельный пакет направлен на усиление соцзащиты петербуржцев младшего и старшего поколений.

План также предусматривает регулирование вопросов, связанных с новыми технологиями, в частности с искусственным интеллектом. В Смольном отметили, что документ стал итогом плотной координации исполнительной и законодательной ветвей власти.

Кирилл Конторщиков