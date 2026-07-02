В Дагестане пострадавших от оползня жителей переселят на новое место

Власти Дахадаевского района Дагестана определили предварительный участок под строительство нового жилого поселка для граждан, лишившихся домов в результате весенних оползней, уничтоживших или повредивших 143 здания, сообщили в пресс-службе администрации главы Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Районная администрация совместно с профильными ведомствами республики приступила к разработке плана переселения жителей Дахадаевского района, чье имущество пострадало от оползней. Предварительно выбран земельный надел, на котором предполагается возвести жилой поселок для вынужденных переселенцев.

Масштаб разрушений оказался значительным: паводки и сопровождавшие их оползни повредили 143 жилых строения, причем ровно сто из них восстановлению не подлежат. Среди наиболее пострадавших населенных пунктов — Уркарах, Кубачи и Калкни. Их жители были эвакуированы ещё в середине апреля, когда стихия нанесла первые удары по частному жилому фонду района.

Для оценки пригодности отведенного под застройку участка привлечен Институт геологии Дагестанского научного центра РАН — специалисты подготовят экспертное заключение о геологических характеристиках территории. Параллельно ответственным структурам предстоит разработать дорожную карту инженерного обеспечения будущего микрорайона: подключения к системам водоснабжения, газовым сетям и электроснабжению.

Пострадавший водовод уже включен в заявку на федеральное финансирование — проектно-сметная документация по этому объекту прошла государственную экспертизу.

Жители, понесшие ущерб от стихийного бедствия, смогут приступить к оформлению документов на денежные выплаты с 6 июля. В пресс-службе главы Дагестана уточнили, что прием заявлений организуют в установленном порядке. Произошедшее обнажило системную проблему горных территорий республики: значительная часть населенных пунктов исторически сложилась на склонах, подверженных смещению грунтовых масс. Переселение жителей в геологически безопасные зоны становится а частью более широкой задачи по снижению природных рисков для населения Дагестана.

Станислав Маслаков