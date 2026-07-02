В Угличе закрылся кинотеатр в Доме кино «Россия» из-за расторжения договора с арендатором. Об этом сообщил глава округа Илья Филипцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Угличского округа Фото: Администрация Угличского округа

«Арендатор кинотеатра Валентин Григорьевич Мишенин, работающий на нашей площадке с 2021 года, принял решение о расторжении договора. На это есть ряд причин, которые в целом повлияли на состояние дел в сфере кинопроката»,— пояснил господин Филипцов.

Он пояснил, что окружная администрация сейчас ищет способы возобновления работы кинотеатра.

Алла Чижова