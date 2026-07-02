Ехавших в атакованном ВСУ автобусе Минск—Анапа россиян поместили в ПВР
Пассажирский туристический автобус, следовавший по маршруту Минск—Анапа, был атакован беспилотником самолетного типа в Злынковском районе Брянской области на границе с Белоруссией. Информацию подтвердил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По предварительным данным, в результате удара осколочные ранения получили два водителя автобуса. На место оперативно прибыли медики, пострадавшим оказана помощь.
Пассажиры были доставлены в пункт временного размещения, где с ними работали психологи и было организовано горячее питание. Граждане Белоруссии впоследствии перевезены в Гомельскую область.
Шесть граждан России размещены в ПВР, где, по данным властей, обеспечены условия пребывания.