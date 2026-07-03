От новых завтраков до гастрономических путешествий

jidai: нетривиальная Япония

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На Петроградской стороне начал принимать гостей jidai (яп. «эра») — двухуровневый ресторан современной авторской японской гастрономии. Проект открыли создатели ресторанной группы Meat_Coin Нодар Узарашвили и Владимир Эккель совместно с шеф-поваром Алексеем Когаем, обладателем звезды Michelin 2021 года. На этапе подготовки к открытию команда ресторана путешествовала по Японии, посещая рестораны омакасе и кайсеки, изакаи бары, рынки, ярмарки, музеи в Киото и Токио.

В основе кухни лежит гастрономическое направление sosaku ryori — «творческая кухня»: японская техника и продукт как язык, на котором можно сказать что-то свое, а не воспроизвести канон. Авторский стиль Алексея Когая прослеживается в таких сочетаниях, как гребешок с юзу, тартар из тунца блюфин с такуаном и черной икрой или угорь с фуа-гра и жареным омлетом. Мясо вагю он выносит в отдельную главу, от татаки и нигири абури с фуа-гра до котлеты хамбаг с топинамбуром и трюфелем и жареного риса с кимчи.

Рыбу и морепродукты везут в этот ресторан с токийского рынка Тоесу, васаби — с подножья Фудзи. В работе используют ножи из Сакаи — города с многовековой традицией ковки. А сезонность команда определяет по японскому календарю, где год делится на 72 сезона, 24 периода и шесть времен года — выбирая продукт в тот момент, когда он на пике своего вкуса. Эта же логика распространяется и на локальный сезон: в специальном меню микросезонов в разгар лета уже появились земляника, черешня, ревень, лисички и цветы цуккини. Среди коктейлей — Sugi на виски Nikka с кедром и амаретто в деревянной чашечке масу и Hojicha Negroni, построенный вокруг обжаренного зеленого чая.

Ресторан занимает два уровня. Верхний — основной зал, интерьер которого собран с акцентом на использование светлого дерева, спокойной геометрии и мягкого света: пространство не цитирует Японию буквально, а передает ощущение тишины, точности и собранности. Одна из деталей зала — электрохромные стекла: по нажатию кнопки они становятся матовыми или остаются прозрачными, меняя степень приватности и восприятие пространства. Нижний уровень отведен под камерный chef’s table (шефский стол) в формате омакасе, который запустится осенью.

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«Веранда»: дачная атмосфера

После масштабного обновления интерьера и меню открыл свои двери ресторан «Веранда», расположенный в черте города, но с «дачными» и «загородными» акцентами. Здесь просторный общий зал с панорамными окнами и живыми цветами, закрытая терраса и 15 отдельно стоящих беседок на лужайке, где можно отдохнуть компанией или с детьми, так как по соседству большая детская площадка.

В меню — новые позиции от шеф-повара Ginza Вадима Склярова. Вадим — гуру русской и европейской кухни, он создавал меню для ресторанов MariVanna в Лондоне и Лос-Анджелесе. В обновлении шеф сделал упор на чурраско — аргентинской традиции приготовления мяса на открытом огне при низкой температуре. Среди ярких новинок в его меню — ароматные зразы из судака с мятым картофелем, сочная камбала по-сицилийски, необычные мини-чебуреки с креветками, изысканное карпаччо из лосося с васаби и комбу.

Также шеф полностью пересобрал меню завтраков. В нем появились домашние блины с творогом и печеными яблоками, большой русский завтрак, сытный стейк Бавет с глазуньей и томатной сальсой.

В «Веранду» ежемесячно приезжают звезды, выступая со своими концертами. Так, в июне здесь пел Нилетто.

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Reborn: огненная гастрономия

Ресторан Reborn («Возрожденный») обновил пространство и мясную карту. В центре обновленной концепции — вкус, раскрытый через огонь: мясо здесь проходит полный цикл от выдержки до подачи, а живой огонь становится главным инструментом, который определяет аромат, текстуру и характер блюд.

Внимание в ресторане сконцентрировали на стейках, коллекция которых значительно расширилась. При этом ресторан не превращается в классический стейкхаус, сохраняя гастрономический подход к мясу: в меню есть авторские блюда в более свободном и нетривиальном прочтении — с вниманием к текстурам, сочетаниям и узнаваемому стилю кухни. За него отвечает Андрей Ковалев, известный по работе в Tartarbar.

Среди главных гастрономических обновлений — пиканья сухого вызревания с цитрусовым понзу, обожженный лосось с соусом тайгер милк и большой флорентийский тартар.

Важная часть обновления — изменения в самом зале: в ресторане появились камеры сухого вызревания, мясная витрина и зона работы с премиальными отрубами.

Отдельное место занимает десертное направление. Его разработал шеф-кондитер Duo Band Стас Пауль. Его десерты привычны по форме, но неожиданно и экспериментально открывают новые вкусы. Тарт татен здесь готовится из баклажана с мисо-карамелью, «Павлова» подается с клубникой и печеным болгарским перцем, а шоколадный десерт с черносливом обыгрывается беконом.

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«Белый рябчик»: сосны на Петроградке

Ресторан Виктора Федотова открыл летнюю террасу во дворе доходного дома банкира П. Е. Бурцева на Петроградской стороне. Плавные линии дорожек, круглый водоем и парящий над ним подиум создают ощущение спокойного сада среди городской застройки. Главными акцентами террасы стали сосны, сформированные в японской технике ниваки, и декоративные яблони.

Новое пространство работает в полном формате ресторана: здесь подают блюда шеф-повара Романа Найзабекова, приготовленные на живом огне в открытой печи.

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Percorso в ароматах времени

9 июля ресторан Percorso в Four Seasons Hotel Lion Palace St. Petersburg совместно с командой Cosmotheca, специализирующейся на нишевой и авторской парфюмерии, проведет парфюмерный ужин Profumo del Tempo, или же «Аромат времени». В этот вечер аромат и вкус встретятся в неожиданном диалоге: каждая нота парфюма станет частью гастрономической партитуры.

Cosmotheca собрала для этого вечера коллекцию ароматов, которая станет ольфакторным путеводителем. Каждый из них — как нота в симфонии: мята и грейпфрут звучат первой искрой, жасмин становится мостом между аккордами, вишня и ваниль создают бархатистую глубину, а древесные ноты дуба и кедра образуют незыблемую основу — будто аромат старой винной бочки, пронизывающий весь вечер.

Вкус, аромат и вино Италии в этот вечер существуют в единой композиции. Перед каждым блюдом и после него эксперт Cosmotheca будет проводить дегустацию, демонстрируя, как аромат способен раскрывать неожиданные грани вкуса и превращать привычные гастрономические ощущения в событие. Блюда лично представит главный шеф-повар отеля Лука Де Астис: в его интерпретации ягненок обретает новые оттенки благодаря марокканской мяте и табаку, а тюрбо раскрывается в сопровождении миндальной нуги и вишни. Диалог завершит винное сопровождение от шеф-сомелье Игоря Смирнова.

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Regions отправляется в «Путешествие»

Шеф-повар ресторана Regions Максим Ражев создал сет, в котором объединил аутентичные вкусы разных уголков страны. Каждое блюдо в сете — это гастрономическая «остановка», передающая характер и богатство местной кухни.

«Сет "Путешествие" дает возможность увидеть Россию глазами вкуса»,— улыбается Максим Ражев.

Начинается это гастрономическое путешествие в Иркутске — хрустящей тарталеткой с сугудаем из байкальского омуля. Продолжается на Дальнем Востоке тартаром из приморской форели с кремом из укропа. Татарстан представлен эчпочмаком с начинкой из утки. Далее путешественник останавливается в Сибири: ему подают пельмени с лесными грибами и еловым маслом, а потом едет на Северо-Запад, где пробует ладожского судака с соусом из ели и лесных грибов. Отправляется в Калининград: там его ждет томленая оленина с картофельными клецками. И, наконец, возвращается в Центральную Россию, пробуя освежающий мусс из алоэ с земляникой и меренгой.

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KIRA: круиз по Средиземноморью

4 июля загородный курорт «Марья» и бренд-шеф ресторана KIRA Павел Циклинский представят специальный ужин в формате гастрономического круиза по Средиземноморью — с остановками в Греции, Испании, Марокко и Италии.

Маршрут откроет Греция: Павел Циклинский подаст карпаччо из цветной капусты с пармезаном и тахини, рецептом которого с командой KIRA поделилась семейная пара шеф-поваров с острова Миконос.

Следующей остановкой станет Испания с осьминогом по-галисийски — гастрономическим символом Галисии, где простота исполнения подчеркивает качество продукта и характер блюда.

Марокко представит кускус с морепродуктами — блюдо, вдохновленное североафриканской частью Средиземноморья, ее ароматами, специями и кулинарными традициями.

Италия завершит основную часть маршрута ризотто с черным трюфелем — классикой североитальянской кухни, в которой сливочная текстура сочетается с глубоким ароматом трюфеля.

Финальной точкой путешествия станут восточные канноли от бренд-кондитера Натальи Дорошенко как оммаж на сицилийскую классику — это хит меню KIRA.

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Lotus bistro: первый день рождения

В июне 2025 года Lotus bistro впервые открыл свои двери для гостей, и 8 июля 2026 года команда приглашает вместе отметить первую годовщину проекта.

За это время ресторан с его камерной атмосферой, видом на Михайловский замок и Фонтанку из окон, а летом — с террасы и, конечно, с меню современной азиатской кухни стал одним из любимых гастрономических мест для жителей и гостей Петербурга. В честь первого дня рождения команда подготовила праздничную программу: гостей ждет специальное меню от шефа и праздничный торт. Особенной частью программы станет выступление группы «Кто бы мог подумать?!».

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«Перемена»: завтраки для взрослых детей

В ресторане актуальной русской кухни «Перемена» запустили завтраки — с той же логикой, с которой команда Duo Band работает в основном меню: узнаваемые вкусы и немного иронии.

В меню собраны блюда, без которых сложно представить начало дня,— жареная докторская колбаса, блины с мясом и сметаной, с творогом, сырники, творожная запеканка, каши, шакшука. Самый сытный раздел назвали «Винегрет»: здесь соседствуют горячие бутерброды с копченой грудинкой или камчатским крабом, картофельные драники со сметаной, беконом или крабом, большие завтраки с ветчиной или лососем и оладьи с икрой — красной, щучьей или осетровой. Получается завтрак, в котором домашнее гармонично соседствует с гастрономичным.

Пекарня также заработала в полную силу: по утрам посреди зала накрывают витрину со сдобой, фирменным медовиком, десертами с сезонными ягодами.

«Завтрак — это прежде всего традиция. Нам хочется, чтобы встреча за завтраком становилась доброй привычкой на годы. Это искренняя еда из детства — из того времени, когда деревья казались великанами»,— говорит Дмитрий Блинов.

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«Вилла Маделина»: утренние ритуалы

Ресторан «Вилла Маделина» также приглашает гостей на завтраки, предлагая вместе прожить первый осознанный момент дня.

Утреннее меню начинается со свежего хлеба из печи. Так же, в печи, готовятся главные хиты завтраков: авокадо-панкейки, греческий авгофетес (аналог французских тостов), арепа (латиноамериканская лепешка из кукурузной муки, которую в ресторане готовят в авторском стиле), большой драник из кабачка и прочее — именно печь придает им неповторимую глубину вкуса.

Внимание уделяется и домашним заготовкам: команда самостоятельно вялит утку, делает куриные колбаски и купаты с говядиной и свининой. А роти представлены сразу в трех авторских версиях: роти-дог, роти-сэндвич с вяленой фермерской уткой и десертный вариант роти с заварным кремом, тропическими фруктами и ореховой карамелью.

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Всероссийский фестиваль завтраков

Целый месяц, с 1 по 31 июля, в Северной столице, как и во многих других городах страны, пройдет «BreakFest Лето 2026». С прошлого сезона фестиваль строит свое меню на гастрономических трендах. Этим летом к четырем уже знакомым категориям — локальный завтрак, здоровый, классический и авторский — добавятся две новые: завтрак на компанию и завтрак с собой.

В категории «Локальный завтрак» участники через блюда, используя местные продукты, дары фермеров и крафтовых производителей, вспоминая старинные рецепты и традиции, расскажут о своем регионе.

«Здоровый завтрак» — категория для тех, кто начинает день осознанно и энергично: блюда с акцентом на баланс, витамины и протеины, фитнес-рецепты и яркие вкусовые сочетания.

«Классический завтрак» — категория вне времени, где собраны рецепты, которые никогда не выходят из моды: пашоты и бенедикты, круассаны и сырники со всеми любимой шоколадной пастой, овсянка и другие блюда, давно ставшие частью утренних ритуалов.

В категории «Авторский завтрак» шеф-повара могут выйти за рамки привычного, предложив собственный взгляд на утреннюю трапезу через неожиданные сочетания, новые техники и яркую индивидуальность.

«Завтрак на компанию» — новая категория для тех, кто любит собираться за одним столом большой семьей или в компании друзей. Это щедрые утренние блюда и сеты, созданные для того, чтобы делиться ими друг с другом.

«Завтрак с собой» — еще одна новинка фестиваля, созданная для летнего сезона: любимые блюда в удобном формате, которые легко можно взять с собой для расслабленной прогулки или для напряженного рабочего дня.

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Вкусы родной страны

11–12 июля в Сосновом Бору, на берегу Финского залива, пройдет фестиваль уличной еды «Вкусы родной страны».

Сосновый Бор — один из красивейших городов Ленинградской области, в 90 км от Санкт-Петербурга: сосновые леса, белые песчаные дюны и 6,5 км пляжей вдоль Финского залива. Команда «Уличной Еды России» уже несколько лет путешествует по стране, устраивая фестивали в самых разных городах, снимает документальные фильмы и объединяет поваров, фермеров, предпринимателей и всех, кто неравнодушен к еде и культуре своего региона.

В прошлом году в Сосновом Бору на одной площадке встретились оленина из Мурманска и чуду из Дагестана, строганина из Калининграда и брискет из Калуги, пожарская котлета из Торжка и пян-се из Владивостока. Отдельный ажиотаж вызвал копорский чай — для многих гостей это стало настоящим открытием: оказывается, у Ленинградской области есть свой исторический вкус.

И в этом году снова здесь готовятся удивлять гостей и жителей региона.

Светлана Куликова