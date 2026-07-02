На Ставрополье за первое полугодие 2026 года построили более 900 тысяч метров жилья

По итогам первого полугодия 2026 года Ставропольский край ввел в эксплуатацию свыше 900 тыс. квадратных метров жилья, реализовав годовой план по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» почти на 70% и закрепившись на десятой строчке среди всех российских регионов по данному показателю, сообщили в региональном минстрое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Министр строительства и архитектуры Ставропольского края Андрей Уваров подтвердил, что край движется к полному исполнению плановых обязательств. «План, утверждённый для региона в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", будет выполнен в полном объеме», — заявил чиновник.

В структуре введенных площадей доминирует индивидуальное жилищное строительство: на частные дома приходится 555 тыс. квадратных метров. Многоквартирные жилые комплексы обеспечили еще 354 тыс. квадратных метров. Таким образом, соотношение частного и многоэтажного секторов составляет примерно 60 к 40 в пользу первого.

По суммарному объему вводимого жилья Ставрополье удерживает десятое место в общероссийском рейтинге субъектов федерации и второе — в Северо-Кавказском федеральном округе. Наиболее активное строительство сосредоточено в краевом центре, Шпаковском и Предгорном округах, а также в городах Кавказских Минеральных Вод.

Достигнутые показатели вписываются в более широкую программу жилищного развития территории. Согласно нацпроекту, в период с 2025 по 2030 год на Ставрополье должно быть возведено в общей сложности свыше 8 млн квадратных метров жилой недвижимости. На сегодняшний день накопленный результат достиг 2,8 млн квадратных метров — то есть регион прошел уже более трети пути к намеченной в нацпроекте цели.

Станислав Маслаков