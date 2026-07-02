Петербуржец подделал справку о донорстве ради юбилея матери

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Виктору Каргину — сборщику-достройщику судового 5 разряда. Мужчина использовал поддельную медицинскую справку о сдаче крови, чтобы получить дополнительные выходные дни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Он использовал поддельную медицинскую справку о сдаче крови, чтобы получить дополнительные выходные дни

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Он использовал поддельную медицинскую справку о сдаче крови, чтобы получить дополнительные выходные дни

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Суд установил, что в августе 2024 года Каргин предъявил старшему производителю отдела по документационному обеспечению фиктивную справку из больницы. Документ содержал ложные сведения о донорстве, на основании которых ему были предоставлены оплачиваемые дни отдыха 8 и 9 августа. Как пояснил подсудимый в суде, он хотел посетить 90-летний юбилей матери.

Кирилл Конторщиков