Прокуратура Ставрополья через суд обнулила диплом студентки-взяточницы

Октябрьский районный суд Ставрополя по требованию краевой прокуратуры признал недействительным диплом юриста, выданный студентке одного из городских колледжей, которая систематически выплачивала заместителю директора учебного заведения взятки за беспрепятственное прохождение промежуточных аттестаций. Об этом сообщила пресс-служба Ставропольского краевого суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поводом для разбирательства послужил вступивший в силу приговор в отношении заместителя директора по учебно-воспитательной работе одного из ставропольских колледжей. Чиновница от образования была признана виновной в получении коммерческого подкупа от студентки своего учебного заведения. Денежные переводы педагогу обеспечивали учащейся беспрепятственный допуск к следующим курсам — без реальной проверки академической успеваемости.

По данным прокуратуры Ставропольского края, невзирая на отсутствие фактического контроля знаний, студентка в итоге получила диплом юриста на основании решения государственной экзаменационной комиссии. После вынесения приговора надзорный орган обратился в суд с иском о признании выданного документа об образовании ничтожным.

Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме.

Отмечается в качестве прецедента, что к уголовной ответственности была привлечена не только принимавшая деньги преподаватель, но и сама студентка — за передачу коммерческого подкупа.

Станислав Маслаков