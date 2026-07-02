Двое подростков предстанут перед судом за кражи и нападение в Волгограде

В Волгограде перед судом предстанут два подростка, обвиняемых в кражах, грабежах, покушении на грабеж и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 158 УК РФ, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ, п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ, ч. 1 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщили в региональном следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Волгограде подростков будут судить за систематические кражи и покушение на грабеж

Фото: Нина Шевченко В Волгограде подростков будут судить за систематические кражи и покушение на грабеж

Фото: Нина Шевченко

По оперативным данным, почти год, начиная с августа 2024 года, несовершеннолетние систематически грабили магазины и местных жителей. Они выносили из торговых точек продукты, алкоголь, одежду, обувь, бытовую технику, электронику и другое. Иногда фигурантов ловили с поличным, но они игнорировали законные требования продавцов, открыто похищали товар и скрывались с мест происшествий. Часть преступлений обвиняемые совершали совместно, часть — поодиночке.

Помимо этого, один из обвиняемых на улице спровоцировал конфликт с волгоградцем и избил его ногами по голове и туловищу. Мужчина получил тяжелые травмы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Марина Окорокова