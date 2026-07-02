Восемь компьютерных мастеров осудили в Ижевске по делу об обмане 37 граждан

Устиновский райсуд Ижевска вынес приговор семерым местным жителям и одному жителю Оренбургской области по уголовному делу о хищении более 1 млн руб. (ст. 159 УК) у 37 граждан под видом услуг по ремонту компьютерной техники. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как установил суд, с июля 2021-го по декабрь 2022 года подсудимые под видом выездных мастеров убеждали граждан в необходимости ремонта и замены деталей у компьютерной техники, при этом умышленно завышая цены. Работы по обслуживанию оборудования в действительности не производились.

Подсудимые признали вину частично, утверждая, что действовали самостоятельно, не являясь членами группы. Организатора отправили в колонию на три года и шесть месяцев. Остальные получили от 2,5 до 3,5 года условно. Ущерб пострадавшим возмещен в полном объеме.