Ракетную опасность объявили 2 июля в Воронежской области

Днем четверга, 2 июля, в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Информация, в частности, появилась в канале губернатора Александра Гусева в мессенджере «Макс». В областном центре работают тревожные сирены. На телевидении транслируется сигнал «Внимание всем!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Жителей региона, которые сейчас находятся дома, просят укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Это, например, коридор, ванная или кладовая. Тех, кто находится на улице, просят зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

UPD. В 15:35 был объявлен отбой ракетной опасности в Воронежской области.

«Ъ-Черноземье» сообщал 30 июня, что в Воронеже при объявлении ракетной опасности сирены теперь включают дважды. Как пояснили в пресс-службе облправительства, это делается по указанию губернатора Александра Гусева.

По данным на 29 июня, в воронежских больницах продолжали лечение 17 совершеннолетних пациентов, раненых при ракетном ударе ВСУ по предприятию на левом берегу областного центра в начале прошлой недели.

Денис Данилов