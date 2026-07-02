В Приозерском районе Ленобласти ограничат движение из-за велозаезда «Тур де Русси»

В субботу, 5 июля, в Приозерском районе Ленинградской области вводятся временные ограничения дорожного движения в связи с проведением шоссейного велозаезда «Тур де Русси». На период перекрытий изменится схема движения трех автобусных маршрутов, сообщили в администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После завершения велозаезда движение будет восстановлено в штатном режиме

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ После завершения велозаезда движение будет восстановлено в штатном режиме

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

С 08:00 до 12:30 будет полностью закрыт участок трассы А-121 «Сортавала» с 54-го по 77-й километр — от курорта «Игора» до пересечения с Новоприозерским шоссе. Изменения затронут междугородние автобусные маршруты №645, №645А и №859, которые будут следовать по объездным направлениям.

Организаторы перевозок просят пассажиров заранее ознакомиться с опубликованными схемами объезда и учитывать временные корректировки при планировании поездок. Ожидается, что после завершения велозаезда движение будет восстановлено в штатном режиме.

Кирилл Конторщиков