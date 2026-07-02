Власти Калининградской области назвали причину перебоев с топливом на отдельных АЗС

Власти Калининградской области связали перебои в работе отдельных автозаправочных станций с нехваткой бензовозов, необходимых для доставки топлива с нефтебаз. Об этом 2 июля сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Власти Калининградской области объяснили перебои на АЗС нехваткой бензовозов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Власти Калининградской области объяснили перебои на АЗС нехваткой бензовозов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным областных властей, крупнейшие поставщики топлива — «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Балтнефть» и «Газпромнефть» — уже сформировали графики поставок на июль. В правительстве утверждают, что имеющихся запасов достаточно для покрытия среднемесячного спроса, однако логистика не всегда позволяет оперативно доставлять топливо на АЗС.

Первый заместитель губернатора Валерий Шерин заявил, что для нормализации ситуации необходимо увеличить количество бензовозов. По его словам, «Лукойл» уже направил в регион два дополнительных автомобиля, при этом ожидается усиление автопарка и со стороны «Сургутнефтегаза».

На фоне сложившейся ситуации компания «Балтнефть» временно обслуживает только юридических лиц, чтобы обеспечить бесперебойное снабжение медицинских учреждений, коммунальных служб, дорожных организаций, перевозчиков, операторов связи и предприятий торговли. Кроме того, автоматические АЗС «Сургутнефтегаза» переведены на обслуживание транспорта по топливным картам и действующим договорам.

Для организаций, осуществляющих межмуниципальные пассажирские перевозки, уже согласованы необходимые суточные лимиты на отпуск топлива. В региональном правительстве сообщили, что ежедневно контролируют ситуацию, опираясь на данные профильных ведомств о потребностях предприятий жизнеобеспечения.

По словам Валерия Шерина, губернатор Алексей Беспрозванных находится в Москве, где занимается вопросами формирования необходимого плана поставок топлива в Калининградскую область.

Матвей Николаев