В Новгородской области объявили опасность атаки беспилотников

Власти Новгородской области объявили режим опасности из-за угрозы беспилотников. Предупреждение опубликовали 2 июля через региональную систему РСЧС.

Жителей региона предупредили об угрозе атаки БПЛА и возможных перебоях в работе мобильного интернета.

Власти рекомендовали учитывать возможные ограничения при использовании мобильной связи. Других подробностей о причинах введения режима опасности и его предполагаемой продолжительности пока не приводится.

Информация о последствиях возможной атаки, а также о пострадавших или разрушениях на момент публикации отсутствовала.

Карина Дроздецкая