Владимир Путин продлил госпрограмму развития Калининградской области до 2036 года

Президент Владимир Путин поддержал продление программы социально-экономического развития Калининградской области еще на десять лет. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных по итогам встречи с главой государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего с 2014 года реализовано 220 проектов

Фото: пресс-служба президента РФ Всего с 2014 года реализовано 220 проектов

Фото: пресс-служба президента РФ

Владимир Путин поздравил калининградцев с приближающимся 80-летием региона и пообещал дальнейшую федеральную поддержку. По словам Беспрозванных, за 12 лет действия программы в область перечислено более 415 млрд рублей. Средства пошли на строительство поликлиник, больниц, школ, детсадов, спортивных объектов и театра эстрады в Светлогорске. В числе последних проектов — поликлиника на Сельме и медцентр в Советске.

Всего с 2014 года реализовано 220 проектов, включая объекты логистики, энергобезопасности и транспорта. Губернатор отметил, что регион неизменно чувствует поддержку президента при любых внешних сложностях.

Кирилл Конторщиков