Аптечный рынок в Краснодарском крае вырос более чем на 20%

Аптечный рынок Краснодарского края по итогам января—мая 2026 года увеличился в денежном выражении на 21,8% год к году и достиг 36,5 млрд руб., следует из данных DSM Group, на которые ссылается «Бизнес ФМ Краснодар». При этом натуральные продажи выросли лишь на 2% — до 77,2 млн упаковок, что указывает на продолжающееся удорожание лекарственной корзины. Средневзвешенная цена упаковки увеличилась на 19,5%, до 473 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На фоне общего роста рынка усиливается и его значимость в структуре федеральных продаж: доля Кубани достигла 4,4% в денежном выражении и 4,3% в натуральном.

Ценовая динамика в последние недели также сохраняет восходящий тренд. За десять недель — с середины апреля по конец июня — индекс цен на лекарства прибавил 2,6%. При этом препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП) подешевели на 0,6%, тогда как не входящие в него, напротив, подорожали на 4,1%.

Структура спроса постепенно смещается в сторону более регулируемого сегмента: доля рецептурных препаратов в выручке аптек увеличилась до 60,5%. Одновременно продолжает расти доля локализованных в России лекарств, достигнув 55,3% в денежном выражении.

Сегмент БАДов демонстрирует опережающую динамику, прибавив 44,8%, а среди наиболее заметных категорий по спросу остаются противодиарейные средства и витамины, интерес к которым сохраняет устойчивый рост.

Вячеслав Рыжков