В Петербурге осудили экс-замначальника полиции за избиение задержанного

Дзержинский районный суд признал Руслана Сантемова виновным в превышении полномочий с применением насилия. Инцидент произошел в сентябре 2024 года, когда офицер нанес удары задержанному, находившемуся в наручниках, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимый вину признал

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Подсудимый вину признал

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

По материалам дела, Сантемов, занимая должность замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Центральному району, вытащил из служебной машины гражданина А., задержанного за мелкое хулиганство. Не имея законных оснований для применения силы, он нанес потерпевшему множественные удары ладонями по лицу и ушам, а также удары головой и кулаком, осознавая, что наручники лишают того возможности сопротивляться.

Подсудимый вину признал, принес извинения и добровольно выплатил 100 тыс. рублей в счет компенсации морального вреда. Суд назначил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а также запретил занимать должности в правоохранительных органах, связанные с функциями представителя власти, на 1 год 10 месяцев.

Кирилл Конторщиков