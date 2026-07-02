На Ямале вертолет вернулся в аэропорт из-за неисправности двигателя

Вертолет авиакомпании «Ютэйр — вертолетные услуги» 2 июля вернулся в аэропорт вылета в Тарко-Сале (ЯНАО) после срабатывания индикации о некорректной работе двигателя. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Воздушное судно выполняло рейс UTH9716 по облету объектов инфраструктуры в ЯНАО. Решение о возврате в аэропорт вылета принял командир экипажа после получения сигнала о неисправности. Посадка прошла в штатном режиме.

По данному факту Сургутская транспортная прокуратура организовала проверку.

Полина Бабинцева