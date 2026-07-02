Эксперты ожидают подорожания поездок на такси в Петербурге из-за роста издержек

Стоимость поездок на такси в Санкт-Петербурге может увеличиться на 20–30% в течение 2026–2027 годов. Такой прогноз приводят участники рынка, на которых ссылается «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Петербурге прогнозируют рост цен на такси на 20–30% в ближайшие два года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ В Петербурге прогнозируют рост цен на такси на 20–30% в ближайшие два года

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По оценкам перевозчиков, на стоимость услуг будут влиять сразу несколько факторов: требования закона о локализации автомобилей такси, дефицит водителей, а также рост цен на топливо и эксплуатационные расходы.

Как отмечает издание, обновление автопарков существенно замедлилось из-за увеличения затрат. Несмотря на то что закон о локализации действует уже четыре месяца, к концу марта его требованиям соответствовали лишь 6,8% автомобилей такси в стране. В результате, по данным участников рынка, доля простаивающего транспорта достигает 30–50%.

Еще одной проблемой отрасли остается нехватка водителей. После введения ограничений на работу мигрантов в такси многие компании не смогли полностью укомплектовать штат, из-за чего часть автомобилей не выходит на линию.

В пресс-службе сервиса такси «Максим» отметили, что рост расходов на покупку автомобилей, их обслуживание, лизинг и вынужденные простои неизбежно отражается на стоимости перевозок. По оценке компании, совокупное влияние этих факторов может привести к увеличению тарифов на 20–30% в течение ближайших двух лет.

Матвей Николаев