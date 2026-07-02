Предпринимателям Вологодской области предоставят субсидии на покупку фудтраков

Власти Вологодской области запускают программу льготного финансирования для приобретения мобильных точек общепита. Предприниматели смогут получить до 5 млн рублей на три года под 7% годовых в рамках программы «Приоритет», сообщил губернатор Георгий Филимонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время в регионе функционирует более 30 таких объектов

Фото: Правительство Вологодской области В настоящее время в регионе функционирует более 30 таких объектов

Фото: Правительство Вологодской области

По словам главы региона, фудтраки уже стали заметным элементом городской и туристической инфраструктуры области. В настоящее время на территории субъекта функционирует более 30 таких объектов. Они размещены в ключевых локациях — парках, на площадях, набережных и прогулочных маршрутах — в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кириллове, Ферапонтове и ряде других населенных пунктов.

Кирилл Конторщиков