Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Предпринимателям Вологодской области предоставят субсидии на покупку фудтраков

Власти Вологодской области запускают программу льготного финансирования для приобретения мобильных точек общепита. Предприниматели смогут получить до 5 млн рублей на три года под 7% годовых в рамках программы «Приоритет», сообщил губернатор Георгий Филимонов.

В настоящее время в регионе функционирует более 30 таких объектов

В настоящее время в регионе функционирует более 30 таких объектов

Фото: Правительство Вологодской области

В настоящее время в регионе функционирует более 30 таких объектов

Фото: Правительство Вологодской области

По словам главы региона, фудтраки уже стали заметным элементом городской и туристической инфраструктуры области. В настоящее время на территории субъекта функционирует более 30 таких объектов. Они размещены в ключевых локациях — парках, на площадях, набережных и прогулочных маршрутах — в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Кириллове, Ферапонтове и ряде других населенных пунктов.

Кирилл Конторщиков

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд