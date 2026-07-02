Власти Югры разрешили бойцам СВО бесплатно пользоваться платными парковками

Участники специальной военной операции (СВО), члены их семей и родственники погибших бойцов смогут бесплатно оставлять транспорт на платных парковках в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра). Соответствующую инициативу окружной прокуратуры одобрили депутаты думы Югры на очередном заседании представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Заместитель прокурора ХМАО Григорий Сухоруков пояснил парламентариям, что законопроект был разработан в ходе проводимых надзорным ведомством и фондом «Защитники Отчества» приемов участников СВО и членов их семей. Он заверил, что освобождение бойцов и их родственников от необходимости оплачивать парковку «позволит повысить уровень жизни и социальной защищенности ветеранов боевых действий и членов их семей».

Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, в Югре работают всего три платные парковки: на привокзальных площадях аэропортов в Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске (в последнем городе она функционирует в тестовом режиме). «В связи со служебным долгом ветераны боевых действий продолжают оставлять дома жен, детей, возрастных родителей, которым необходимы помощь, внимание и забота. Многие жены и родители используют личные автомобили для решения повседневных задач, которые ранее выполнялись ветеранами»,— сказано в документе. В нем же указано, что для бойцов и их родственников платные парковки сделали бесплатными в Республике Хакасии, Волгоградской и Чувашской областях.

Руководитель фракции ЛДПР Виктор Сысун поинтересовался, почему окружные власти не вводят аналогичную меру поддержки в отношении многодетных семей. «Я думаю, это им бы точно не помешало»,— отметил либерал-демократ. Заместитель губернатора ХМАО Азат Ислаев пообещал взять вопрос в работу. «Проработаем, потому что у нас в одном из аэропортов льготы для многодетных семей действуют. Посмотрим, как эту практику можно распространить на все стоянки»,— заверил чиновник.

За принятие законопроекта о бесплатном пользовании участниками СВО и их родственниками платных парковок выступили 32 депутата, шесть — не голосовали.

Василий Алексеев