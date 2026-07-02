На Дону утвердили лимиты фондов кандидатов на муниципальных выборах

В Ростовской области утвердили лимиты формирования избирательных фондов кандидатов на муниципальных выборах. Соответствующий документ размещен на портале опубликования официальных документов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно постановлению, в округах с нормой свыше 10 тыс. избирателей средства от выдвинувшего кандидата избирательного объединения не могут превышать 9 млн рублей, собственные средства кандидата — 750 тыс. руб., пожертвования от одного юридического лица — 600 тыс. руб., от одного гражданина — 90 тыс. руб. При норме от 6 тыс. до 10 тыс. избирателей включительно эти пределы составляют 3 млн 900 тыс. руб., 630 тыс. руб., 500 тыс. руб. и 80 тыс. руб. соответственно.

В округах с нормой от 2 до 6 тыс. избирателей включительно лимиты установлены на уровне 1 млн 750 тыс. руб., 280 тыс. руб., 230 тыс. руб. и 35 тыс. руб.

В наименьших округах — с нормой менее 500 избирателей — допустимые размеры взносов составляют 600 тыс. руб. от избирательного объединения, 100 тыс. руб. собственных средств кандидата, 75 тыс. руб. от одного юридического лица и 12 тыс. руб. от одного гражданина.

Документ также устанавливает предельный размер расходования средств избирательного фонда. Так, в округах с представительством избирателей свыше 10 тыс. составляет 9 млн руб.; свыше 6 тыс. и до 10 тысяч избирателей — 7 млн 800 тыс. руб.; от 2 до 6 тыс. включительно — 3 млн 500 тыс. руб.

В округах с нормой представительства от 1 тыс. до 2 тыс. избирателей включительно предельная сумма определена в 1 млн 900 тыс. рублей, от 500 до 1 тыс. включительно — 1 млн 450 тыс. руб., менее 500 избирателей — 1 млн 200 тыс. руб.

Константин Соловьев