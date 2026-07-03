«Орган и современность», «Малыш и Карлсон», концерты и спектакли, музеи и храмы, экскурсии и спорт: выбрать самое интересное поможет традиционная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Картина Gindper Canal, Юлий Рыбаков

Фото: Арт-центр в культурном квартале «Брусницын» Картина Gindper Canal, Юлий Рыбаков

Фото: Арт-центр в культурном квартале «Брусницын»

3 июля в Арт-центре культурного квартала «Брусницын» состоится выставка коллекции Юлия Рыбакова «Пушкинская-10. Игра всерьез». В поле интересов Юлия Андреевича входят разные стилевые направления, которые обладают магией философского конструкта. Выбор произведений демонстрирует особое умонастроение владельца коллекции, связанное с острым переживанием маскарадности Санкт-Петербурга, и отсылает зрителя к истокам русского авангарда. В экспозиции представлены 68 живописных, графических работ и объектов 30 художников, чьи авторские работы находятся также в коллекциях ведущих музеев Западной Европы, США и России. Среди них Вадим Воинов, Владимир Михайлов, Владимир Овчинников, Сергей Герасименко, Завен Аршакуни, Юлий Рыбаков и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «ПарФест»

Фото: Центр развития банной индустрии «Пар.про» Фестиваль «ПарФест»

Фото: Центр развития банной индустрии «Пар.про»

С 3 по 5 июля в деревне Керро Ленинградской области, в загородном «Шишкинъ парке», любители «шайки и дубового веника» объявляют «ПарФест», на котором будут говорить о людях, бане и традициях. Собравшихся поприветствует председатель комитета по развитию туризму Санкт-Петербурга Евгений Панкевич. Проектирование, запуск, маркетинг банного комплекса, кейсы и цифры, развитие мастерства пармейстеров, а также будущее банной индустрии и роль Петербурга как центра банного туризма — все это планируется обсудить на фестивале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Драма современного французского драматурга Дидье Карона «Фальшивая нота»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Драма современного французского драматурга Дидье Карона «Фальшивая нота»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

4 июля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит драму современного французского драматурга Дидье Карона «Фальшивая нота». Всемирно известный дирижер, только что завершивший концерт в Женевской филармонии, недоволен оркестром, раздражен и раздосадован. Но в гримерку врывается странноватый восторженный поклонник и просит автограф, расточая комплименты. Встреча изменит жизнь каждого, дуэль двух характеров, поединок двух личностей будут держать в напряжении до непредсказуемой детективной развязки. В спектакле заняты народный артист России Семен Стругачев и заслуженный артист России Артур Ваха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Маэстро Николя Краузе

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга» Маэстро Николя Краузе

Фото: пресс-служба Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга»

4 июля в программе одного концерта «От Шопена до Леграна» в Тронном зале Екатерининского дворца публика услышит эволюцию французской музыки трех веков. Приглашенные звезды классической сцены из России, Франции и Армении исполнят шедевры эпохи романтизма XIX века (Гуно, Бизе, Массне) и блистательную киноклассику XX–XXI столетий (Легран, Косма, Лей, Мань, Тирсен), известную всем по фильмам «Шербурские зонтики», «Игрушка», «Высокий блондин в черном ботинке», «Мужчина и женщина», «История любви», «Анжелика», «Фантомас», «Амели». Публику ждет мощь симфонического оркестра под управлением приглашенного французского маэстро Николя Краузе, проникновенное лирико-колоратурное сопрано солистки Мариинского театра Антонины Весениной в двух ярких образах — Маргариты из оперы «Фауст» и Манон из одноименной оперы — и виртуозное звучание фортепиано под кончиками пальцев восходящей звезды Евы Геворгян, лауреата 60 международных конкурсов, которая исполнит Концерт для фортепиано с оркестром № 2 Шопена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музыкальный салон в особняке Кшесинской

Фото: РМС Музыкальный салон в особняке Кшесинской

Фото: РМС

4 июля «Русские музыкальные сезоны» привнесут изысканную и утонченную атмосферу в дом прима-балерины Мариинского театра — особняк Матильды Кшесинской. Музыкальный салон в особняке Кшесинской — это вечер, вдохновленный элегантными раутами и камерными встречами, где прозвучат виртуозно исполненные композиции авторов разных эпох, от Антонио Вивальди до Сергея Прокофьева, сохраняя при этом уют и традиции домашних музыкальных вечеров.

В этот же день, 4 июля, в Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет концерт группы «Квартал». Эта группа в отечественной музыкальной истории занимает особое место. «Квартал» — это первый русский авангардный лаунж-проект, сочетающий в себе легкую лирику, энергичный ритм, исполнительский профессионализм, нестандартные стилистические ходы и, конечно же, чарующий вокал Татьяны Литвиненко. Легкие и чувственные джазовые миксы нашли соседство с этническими аранжировками, классическим рок-бэклайном с трубой, тромбоном и богатой перкуссией. Мираж, бирюзовые тропические бухты, ласковый прибой, бризы, коралловые рифы — мастера сладких снов и миражей выпустили восемь альбомов, радикально отличающихся от релизов коллег по отечественной сцене. На постсоветском пространстве «Кварталу» всегда удавалось оставаться на гребне популярности, но массовым продуктом он никогда не был.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль VK Fest

Фото: пресс-служба VK Fest Фестиваль VK Fest

Фото: пресс-служба VK Fest

VK Fest снова объединит музыку, блогеров и городскую культуру по всей России. В Санкт-Петербурге он пройдет 4 и 5 июля в Парке 300-летия. Фестиваль традиционно собирает артистов разных жанров — от поп-музыки до альтернативной сцены и рэпа. В лайнапе 2026 года заявлены t.A.T.u, Мот, Лолита, Feduk, Мари Краймбрери, Клава Кока, Артур Пирожков, OG Buda, Слава КПСС, «Сироткин» и другие. Также ожидается секретный гость. С поклонниками встретятся Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко, Ольга Бузова, Влад А4, Дима Масленников, Аня Pokrov, Артур Бабич, Вики Шоу, Маш Милаш, Kara Kross, Ян Топлес, Наташа Гасанханова и многие другие. В программе — автограф-сессии, паблик-токи и интерактивы с авторами.

Любителей электронной музыки ждет Черная сцена, где выступят Swanky Tunes, DJ Groove, Feel, DJ Meg, Alexander Popov и другие артисты жанра. Помимо музыкальной программы, для гостей предусмотрены тематические зоны, спортивные и семейные активности. В 2026 году фестиваль расширяет семейное направление — появится больше пространств для отдыха с детьми и совместного досуга.

4 и 11 июля, состоится музейно-пешеходная экскурсия «По следам англиканства в Петербурге. От музея к храму» — совместный проект Государственного музея истории религии и Музыкального театра имени Шаляпина. Экскурсия начинается в залах Музея истории религии, посвященных англиканской вере: там слушатели узнают о богослужебных традициях англиканства и осматривают предметы из коллекции. Во время пешего перехода знакомятся с историей англичан в Петербурге, узнают об английских гольф-клубах в Мурине, путешествии Льюиса Кэрролла по России и последнем визите королевы Елизаветы II в наш город. Завершается маршрут в здании бывшей Англиканской церкви — открытом в 2026 году Концертном зале на Английской набережной. Участники экскурсии перейдут от истории и теории к живому и наглядному разбору того, как была устроена Англиканская церковь Петербурга, как здесь проходили богослужения, какие библейские персонажи и истории зашифрованы в убранстве зала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Балет «Лебединое озеро»

Фото: М. Логвинов Балет «Лебединое озеро»

Фото: М. Логвинов

4 и 5, а также 12 июля на основной сцене Александринского театра в рамках Летнего сезона Театра балета имени Леонида Якобсона будет представлен лидер зрительских предпочтений — балет «Лебединое озеро». Жемчужина русской классики, шедевр Чайковского — Петипа — Льва Иванова занимает в афише центральное место. Сегодня «Лебединое озеро» — один из самых значимых спектаклей репертуара Театра Балета имени Леонида Якобсона. Созданная в 2015 году со строгим соблюдением классических канонов, постановка сразу завоевала любовь зрителей. В декорациях народного художника России Вячеслава Окунева угадываются отсылки к шедеврам мировой живописи и глубокое знание балетных традиций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль «Русское чудо»

Фото: организаторы фестиваля Фестиваль «Русское чудо»

Фото: организаторы фестиваля

4 и 5 июля в Петропавловской крепости у Нарышкина бастиона в рамках VI Петербургской международной недели балалайки «Русское чудо» пройдет главное событие — VI Уличный Андреевский фестиваль «Русское чудо». Он начнется с концерта Государственного русского концертного оркестра Санкт-Петербурга. Зрители увидят Театр песни и танца «Морошка». Легендарный «Терем-квартет» выступит совместно с заслуженным артистом Республики Татарстан Альбертом Жалиловым, «Эссе-Квинтет» покажет программу с солисткой Аной Агрбой. Участниками фестиваля станут ансамбли «Бис-Квит», «Квинтет четырех», «Менестрели». Гостем фестиваля выступит балалаечник из Казани Артур Давлетшин. Торжественной кульминацией традиционно станет итоговое выступление зарубежных музыкантов-балалаечников в формате сводного оркестра «Русское чудо». Солистом международного оркестра выступит балалаечник из Франции Николай Кедров. Завершится программа гала-концертом. Гости фестиваля также смогут посетить «Городок БалалайкерЪ», где народные ремесленники «Академии мастеров» будут проводить мастер-классы разного профиля под общим названием «Мастерская русского Страдивариуса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

До недавних пор здание бывшей англиканской церкви Петербурга, памятник архитектуры федерального значения, было недоступно для посещений. Сегодня богатый колонный зал, насыщенный символами, росписями и мозаиками, с одним из самых больших в России ансамблей английских витражей, стал частью новой музыкальной локации на карте Петербурга — Концертного зала на Английской набережной Музыкального театра имени Шаляпина. 5 июля состоится обзорная экскурсия «От Англиканской церкви к Концертному залу. История здания на Английской набережной, 56». Слушатели узнают, как со времен Петра I заселялась и застраивалась эта набережная и какую роль в развитии страны играла английская община. Разговор пойдет о том, как менялся облик здания с XVIII века до наших дней, от замысла Джакомо Кваренги до последующих преобразований XIX столетия и современной реставрации. Знакомство с историческим органом фирмы Brindley and Foster станет кульминацией маршрута. Спустя столетие молчания инструмент вновь зазвучит для посетителей Концертного зала — возрожденной точки притяжения петербуржцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр

Фото: Даниил Рабовский Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр

Фото: Даниил Рабовский

Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр эффектно завершает концертный сезон яркой летней программой: 5 июля под управлением дирижера Алексея Ньяги прозвучат три концерта для ударных инструментов с оркестром — три эффектных опуса, и каждый из них — подлинное украшение современного репертуара перкуссионистов. И первым прозвучит Концерт для ударных французского композитора-экспериментатора Анри Жоливе — его называли «музыкальным Гогеном» за экзотические ритмы и необычные сонорные находки. В июле музыканты отправляются на летний отдых, однако пауза будет недолгой: уже 6 сентября СПб ГАСО откроет свой 59-й сезон программой из русской симфонической классики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Велозаезд Tour de Russie у курорта «Игора»

Фото: MTB Moscow Велозаезд Tour de Russie у курорта «Игора»

Фото: MTB Moscow

5 июля Ленинградская область примет этап нового национального любительского велозаезда Tour de Russie. Он пройдет по трассе «Сортавала» от Всесезонного курорта «Игора». Это новый всероссийский проект в сфере любительского велоспорта, который этим летом открыл свой первый сезон. В основе концепции проекта — исторические маршруты и самые красивые локации страны. Первый этап прошел 7 июня в Суздале — городе-музее под открытым небом. Маршрутом второго этапа Tour de Russie станут живописные дороги вокруг Всесезонного курорта «Игора» на Карельском перешейке вблизи порожистой реки Вуоксы и Суходольского озера в окружении хвойных лесов. Рельеф местности задаст велосипедистам дополнительную задачу. Основой трассы станет круг протяженностью около 30 км с рельефными подъемами и спусками, которые добавят динамики и потребуют от участников как выносливости, так и технических навыков. В велозаезде могут участвовать взрослые велосипедисты с разным уровнем подготовки и фактически любого возраста (18+). Они будут разделены на кластеры в зависимости от выбранной дистанции и скорости движения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Света

Фото: организаторы концерта Певица Света

Фото: организаторы концерта

Певица Света с большой сольной программой — 5 июля на крыше Roof Place. В этот вечер главные хиты певицы, которые знает не одно поколение слушателей: «Дорога в аэропорт», «Что мне делать сегодня», «Твои глаза», «А может нет, а может да», «Ты не мой», «Хватит, довольно» и многие другие — прозвучат на одной сцене и в одной из самых атмосферных локаций Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гала-концерт звезд мирового балета

Фото: организаторы фестиваля Гала-концерт звезд мирового балета

Фото: организаторы фестиваля

7 июля на сцене старейшего театра России — Александринского — в рамках фестиваля «Искусство без границ» состоится Гала-концерт звезд мирового балета, куда включены шедевры мировой балетной классики и хореографические миниатюры. Спектакль посвящен легендарному артисту балета Фаруху Рузиматову. В программе участвуют сам народный артист России, премьер Мариинского театра до 2007 года, обладатель премий «Золотая маска», «Золотой софит», художественный руководитель Михайловского театра с 2007 до 2009 года, художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета «НОВАТ» Фарух Рузиматов и ведущие солисты балета Мариинского и Михайловского театров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благотворительный гала-концерт в поддержку приюта «Благодать»

Фото: организаторы концерта Благотворительный гала-концерт в поддержку приюта «Благодать»

Фото: организаторы концерта

А 8 июля на сцене Александринского театра в рамках фестиваля «Классика и современность» состоится IV Благотворительный гала-концерт звезд оперы и балета в поддержку приюта «Благодать» — Центра помощи для молодых мам-сирот с детьми, оказавшихся в кризисной ситуации. В концерте принимают участие народные и заслуженные артисты РФ, лауреаты международных конкурсов, звезды мирового балета, примы, премьеры и солисты Мариинского и Михайловского театров Фарух Рузиматов, Виктория Терешкина, Олеся Новикова, Оксана Скорик, Андрей Ермаков, Рената Шакирова, Роман Беляков, Евгений Коновалов, Ирина Перрен, Марат Шемиунов и другие. В программе — самые знаменитые отрывки из всемирно известных балетов, составивших славу российского хореографического театра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Великие мастера. Путь к гармонии»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Концерт «Великие мастера. Путь к гармонии»

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

Концерт «Великие мастера. Путь к гармонии», который состоится 8 июля, объединит шедевры первых имен классической музыки рубежа XVII–XVIII веков — Баха и Вивальди. Впервые на сцену Концертного зала на Английской набережной выйдет Российский ансамбль старинной музыки под руководством Владимира Шуляковского, а партию органа на старинном английском инструменте исполнит Аида Глухова. Программа включает два отделения, насыщенных ярчайшими произведениями всемирно известных мастеров: в первом отделении прозвучат концерты для органа и струнных, а также ария из оркестровой сюиты ре-мажор Иоганна Себастьяна Баха; во втором — вниманию публики представят сочинения Антонио Вивальди: концерты для струнных, органа и скрипки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт в честь Дня семьи в БКЗ «Октябрьский»

Фото: Елена Бледных Концерт в честь Дня семьи в БКЗ «Октябрьский»

Фото: Елена Бледных

8 июля в БКЗ «Октябрьский» пройдет концерт в честь Дня семьи. Алекс Лим, победитель конкурса «Новая волна-2025», станет хедлайнером концерта: он выступит с лирической программой «Мне б писать для тебя стихи», состоящей из каверов и собственных песен. Также петербуржцев поздравят композитор и аккордеонист-виртуоз Петр Дранга, оперный певец, солист Мариинского театра Григорий Чернецов, ведущие Яна Леонтьева и Юрий Балтачев, танцоры хореографических коллективов и цирковые артисты. Кроме того, на традиционном музыкальном празднике состоится чествование семейных пар с долгой совместной жизнью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Линда

Фото: организаторы концерта Певица Линда

Фото: организаторы концерта

В этот же день, 8 июля, на ROOF FEST пройдет концерт группы Линды. Выступления состоятся на открытой крыше в рамках летнего фестиваля. Уникальная певица, творчество которой нельзя вогнать в привычные рамки, эпатажная и неформатная, она взорвала отечественную музыкальную сцену. Ее музыку невозможно причислить ни к одному музыкальному жанру: каждое выступление Линды — это целое событие, с мощной энергетикой, фантастическими песнями и необычным сценическим представлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комедия «Синьор из высшего общества»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Комедия «Синьор из высшего общества»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

8 и 12 июля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представляет комедию Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи «Синьор из высшего общества». Главный герой синьор Папагатто — завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние и знание законов психологии, он непринужденно общается с богатыми гостями и тайком уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать и обеспечить семью. Но наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую… В ролях: народный артист России Семен Стругачев, заслуженные артисты России Александр Солоненко, Евгений Стецюк, Галина Субботина, Александр Сулимов и другие артисты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Ромео и Джульетта»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Спектакль «Ромео и Джульетта»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

А 9 июля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета представит спектакль «Ромео и Джульетта» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в переводе Бориса Пастернака. Самую известную трагедию в мире — мир любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полный безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии,— театр и режиссер решили сделать гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пластический спектакль «Наваждение»

Фото: пресс-служба Пластический спектакль «Наваждение»

Фото: пресс-служба

9 июля в Петербурге в БКЗ «Октябрьский» состоится премьера пластического спектакля «Наваждение». Художественный руководитель и продюсер проекта — заслуженный тренер России профессор Ирина Винер. Масштабное шоу, объединяющее художественную гимнастику, классический и современный танец, симфоническую музыку, вокал и мультимедиа, посвящено любви, которая нашла свое воплощение в искусстве. Мировая премьера шоу состоялась в сентябре 2025 года в Москве. Семь новелл рассказывают о знаменитых союзах гениев: Айседоры Дункан и Сергея Есенина, Коко Шанель и Игоря Стравинского, Майи Плисецкой и Родиона Щедрина, Анны Павловой и Чарли Чаплина, Марлен Дитрих и Александра Вертинского, Сальвадора Дали и Галы, Анны Ахматовой и Амедео Модильяни. В постановке о любви гениев принимают участие Ульяна Донскова, Екатерина Селезнева, Лала Крамаренко, а также чемпионы мира по латиноамериканским танцам и артисты ведущих московских театров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Диско-концерт

Фото: организаторы концерта Диско-концерт

Фото: организаторы концерта

Мировые хиты из репертуара Boney M., ABBA, Ace of Bace, Modern Talking, Vilage People, Ottawan и других звезд музыкальной сцены прозвучат 9 июля на крыше Roof Place. Лето, крыша, закат солнца и зажигательное диско в исполнении певца Чарли и оркестра Olympic Orchestra, который объединил профессиональных музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заслуженная артистка России Буланова

Фото: организаторы концерта Заслуженная артистка России Буланова

Фото: организаторы концерта

А 10 июля на крыше Roof Place выступит заслуженная артистка России, неповторимая и всеми любимая Татьяна Буланова. За годы своей творческой деятельности популярная певица из Петербурга выпустила два десятка альбомов, которые принесли ей безусловное признание и любовь зрителей в России и за ее пределами. В этот замечательный вечер на самой эпатажной и романтической площадке Северной столицы прозвучат мелодии известных хитов: «Мой ненаглядный», «Не плачь», «Ясный мой свет» и многие другие будут парить в просторах над Финским заливом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Малыш и Карлсон»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета Спектакль «Малыш и Карлсон»

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета

Обыкновенная история, происшедшая в обыкновенном городе с обыкновенным мальчиком и не совсем обыкновенным Карлсоном: Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета 10 июля представляет спектакль «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» по книге Астрид Линдгрен. Его премьера состоялась 6 декабря 1969 года. Итак, когда-то давным-давно «красивый, умный, в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил» благословил ребятишек на «курощение, дуракаваляние и низведение», и непрекращающаяся жизнь спектакля убедительно доказывает, что дело Карлсона и сегодня живет и побеждает. В изящном и ироничном, веселом и озорном спектакле Норы Райхштейн по-прежнему «летающие коровы» воруют у Фрекен Бок плюшки, взрываются паровые машины, Карлсон пылесосит Малыша, считает в свою пользу конфеты и летает с помощью моторчика с ним в свой домик на крыше, а «маленькое привидение из Стокгольма» сводит с ума «домомучительницу». И все это искрометное хулиганство сопровождается лукавыми и азартными песенками на замечательную музыку Александра Колкера.

10 июля в Джаз-клубе Игоря Бутмана пройдет концерт Сергея Жилина «Фонограф-Джаз-Трио». «Упоение джазом» — за этим ставшим уже легендарным названием скрываются самые неожиданные и самые ожидаемые концерты джазового пианиста, руководителя «Фонографа», народного артиста России Сергея Жилина. В новой программе из цикла «Упоение джазом» маэстро и его коллектив вновь представят искрометную палитру «такого разного джаза» — слияние полета импровизации и ритмических фигур джаза с современными стилями, чередование вокальных и инструментальных композиций, эффектные аранжировки и темпераментные соло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Органист Иван Царев

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина Органист Иван Царев

Фото: Музыкальный театр имени Ф.И. Шаляпина

10 июля в Концертном зале на Английской набережной — второй сцене Музыкального театра имени Шаляпина — состоится сольный концерт Ивана Царева, одного из самых известных молодых органистов России. В 2025 году на IV Международном конкурсе органистов имени Микаэла Таривердиева Иван Царев стал обладателем Специальной премии Музыкального театра имени Шаляпина. В программе «Орган и современность. Диалог» традиции барокко найдут точки пересечения с мелодиями XXI века, органные шедевры Баха сменят необарочные опусы Таривердиева и яркие токкаты Рейни на темы американских спиричуэлс. Прозвучат монументальный хорал Франка, неоклассическая соната Хиндемита, кинематографические композиции Эйнауди и Циммера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из документального фильма «Морис Бежар: Дыхание танца»

Фото: пресс-служба Michele Кадр из документального фильма «Морис Бежар: Дыхание танца»

Фото: пресс-служба Michele

10 июля в ресторане, пиано-баре и кинотеатре на Исаакиевской площади Michele состоится премьера документального фильма «Морис Бежар: Дыхание танца». В рамках программы, приуроченной к празднованию 30-летия творческой карьеры Дианы Вишнёвой, пройдет встреча с Дианой Вишнёвой и Жилем Романом.

10 июля в Ботаническом саду Петра Великого откроется Х фестиваль «Летний Парк Музыки / Summer Music Park». На открытии выступит Игорь Корнелюк — легенда российской сцены, автор бессмертных хитов и композитор, чья музыка давно стала частью культурного кода нескольких поколений. Его песни, такие как «Город, которого нет», «Дожди», узнаются с первых нот, а живые выступления — это всегда мощная энергетика, искренние эмоции и особая атмосфера, которая объединяет зрителей в едином музыкальном потоке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа «Сектор Газа»

Фото: организаторы концерта Группа «Сектор Газа»

Фото: организаторы концерта

Поклонникам группы «Сектор Газа» будет интересен специальный летний концерт памяти Юрия Клинских (Хоя), который состоится 11 июля на крыше Roof Place. В компании музыкантов золотого состава «Сектора Газа», дочери Юрия Хоя Ирины Клинских, а также групп «Черный Вторник» и «Сектор Газовой Атаки» у них будет уникальная возможность услышать любимые песни Юрия Хоя на одной из главных петербургских летних концертных площадок под открытым небом. Программа концерта будет состоять из давно проверенных временем хитов «Сектора».

12 июля в рамках Х фестиваля «Летний Парк Музыки / Summer Music Park» под кронами вековых деревьев Ботанического сада Петра Великого будут звучать шедевры Рахманинова и Шумана в исполнении молодого, но уже именитого петербургского пианиста, лауреата Международного конкурса имени Чайковского Ильи Папояна. В этом концерте примет участие виолончелист Дмитрий Ганенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Концерт «Здесь русский дух»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» Концерт «Здесь русский дух»

Фото: Международный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга»

12 июля петербуржцев ждет редкое событие в исторических интерьерах Аничкова дворца — концерт «Здесь русский дух» в честь Дня святых апостолов Петра и Павла в рамках XXXIII сезона Международного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга». Уникальность программы не только в разнообразии репертуара, раскрывающего все грани русского национального музыкального наследия, но и в особой его связи с местом. За белоснежными фасадами Аничкова дворца скрываются красочные Комнаты сказок по сюжетам Пушкина и Горького. Перед концертом в рамках обзорной экскурсии гости увидят пять знаменитых монументальных композиций в технике палехской миниатюры.

Звездный гость события — заслуженный артист Республики Саха и Санкт-Петербурга Григорий Чернецов исполнит арии из опер «Пиковая Дама» и «Иоланта», знаменитые романсы на стихи русских поэтов под фортепианный аккомпанемент Анатолия Кузнецова, заслуженного артиста Республики Северная Осетия — Алания. Камерный женский хор «Римский-Корсаков» под управлением заслуженного деятеля искусств России Сергея Екимова и хормейстера-дирижера Сабины Копытиной продемонстрируют глубину фольклорного наследия. Особым подарком в этот праздничный день станет исполнение современной хоровой композиции Ю. Фалика «От святыя иконы». Именно за это произведение коллектив получил специальный приз жюри «За лучшее исполнение современной духовной музыки».

12 июля, в День святых апостолов Петра и Павла, на Соборной площади Петропавловской крепости начнется юбилейный XV Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера — всем». Он откроется одной из важнейших опер русского классического репертуара — оперой Римского-Корсакова «Псковитянка». Наряду с «Борисом Годуновым» Мусоргского, «Опричником» Чайковского она посвящена образам русской истории. Это опера большого стиля — с масштабными впечатляющими массовыми сценами, передающими настроение народной стихии,— и одновременно лирическая драма, раскрывающая психологические нюансы поведения главных действующих лиц. Исполнит ее симфонический оркестр Музыкального театра имени Шаляпина «Северная Симфония», музыкальный руководитель, дирижер — Фабио Мастранджело, а также хор Музыкального театра имени Шаляпина, главный хормейстер — Лев Дунаев.

12 июля Русские Музыкальные Сезоны приглашают на концерт «#В_свечах: Босанова. Музыка сердца» в особняке Половцова — в трепетное путешествие к берегам Бразилии под ноты босановы и лиричные португальские тексты в жанре «Фаду». «Quizas, quizas, quizas», «Mas Que nada», «Girl from Ipanema» и другие мелодии босановы под аккомпанемент фортепиано, гитары, баса и барабанов и нежный голос солистки наполнят старинный особняк.

Светлана Куликова