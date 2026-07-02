Из Пулково запустили первые прямые рейсы в Анкару

Из аэропорта Пулково впервые отправился прямой рейс в Анкару. Полеты в столицу Турции будет выполнять авиакомпания AJet пять раз в неделю, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Санкт-Петербурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рейсы между Санкт-Петербургом и Анкарой будут выполняться пять раз в неделю

Фото: Пресс-служба Пулково Рейсы между Санкт-Петербургом и Анкарой будут выполняться пять раз в неделю

Фото: Пресс-служба Пулково

Первый рейс по новому маршруту вылетел из Пулково в четверг. В честь открытия направления в терминале аэропорта прошла церемония с участием генерального консула Турции в Санкт-Петербурге, представителей городских комитетов по внешним связям и развитию туризма, а также руководства аэропорта и авиакомпании AJet.

Регулярные рейсы между Санкт-Петербургом и Анкарой будут выполняться пять раз в неделю.

Турция остается самым востребованным международным направлением аэропорта Пулково. По данным аэропорта, за первые шесть месяцев 2026 года рейсами в Стамбул, Анталью, Даламан и Бодрум воспользовались более 683 тыс. пассажиров. Запуск прямого сообщения с Анкарой расширил маршрутную сеть аэропорта на турецком направлении.

Карина Дроздецкая