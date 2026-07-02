В Рыбинске суд конфисковал автомобиль жены наркопроизводителя

Суд Рыбинска приговорил 54-летнего жителя Мышкинского округа к шести годам колонии строгого режима за покушение на сбыт наркотиков, а также конфисковал его автомобиль Renault Duster, принадлежащий супруге осужденного. Об этом сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конфискованный автомобиль

Фото: Прокуратура Ярославской области Конфискованный автомобиль

Фото: Прокуратура Ярославской области

Подсудимый обвинялся по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере с использованием интернета (228.1 УК РФ). Как установил суд, в июне прошлого года мышкинец вырастил и переработал более 1,5 кг растительного сырья, после чего расфасовал вещество для продажи.

Реализация запрещенных веществ не состоялась из-за задержания подозреваемого полицией в ходе операции «Наблюдение». Государственный обвинитель ходатайствовал о конфискации средств совершения преступления: ноутбука, мобильного телефона и автомобиля жены подсудимого.

С учетом позиции прокуратуры суд удовлетворил требование об изъятии имущества. Ноутбук, телефон и транспортное средство переданы в доход государства.

Антон Голицын