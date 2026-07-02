В больницах и поликлиниках Петербурга могут сократить до 15% штатных ставок

В бюджетных медицинских учреждениях Санкт-Петербурга к 2027 году могут сократить до 15% штатных ставок. По данным «Фонтанки», о необходимости снизить расходы главврачам городских больниц сообщили на закрытом совещании в комитете по здравоохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Причина — сложная экономическая ситуация

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Причина — сложная экономическая ситуация

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации издания, несколько недель назад председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана на встрече с руководителями медицинских учреждений заявил о необходимости сократить расходы. Как рассказали источники «Фонтанки» в медицинской сфере, главврачам устно сообщили, что бюджетные учреждения должны уменьшить число ставок примерно на 15% из-за сложной экономической ситуации.

По данным издания, изменения могут затронуть все городские бюджетные медучреждения, включая поликлиники, стационары, детские больницы, родильные дома и диспансеры. Собеседники «Фонтанки» отмечают, что пока не понимают, каким образом будут проводить сокращения, однако не исключают, что они коснутся как медицинского, так и административного персонала.

Главный врач детской больницы № 2 Святой Марии Магдалины Автандил Микава сообщил «Фонтанке», что каждое учреждение будет самостоятельно искать способы сократить расходы и штат. В комитете по здравоохранению изданию заявили, что не располагают информацией о планах по сокращению ставок.

Карина Дроздецкая