Мэр Нижнего Тагила опроверг информацию о критической ситуации с паводком

Распространяющаяся в соцсетях и мессенджерах информация о критической ситуации с паводком в Нижнем Тагиле не соответствует действительности, сообщил глава города Владислав Пинаев в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Канал Владислава Пинаева в MAX Фото: Канал Владислава Пинаева в MAX

«В городе активно распространяется информация со ссылкой на меня, что якобы откроются какие-то шлюзы, пойдет волна высотой 6 м. Она не соответствует истине. У нас шандоры на плотине открыты всегда. Да, два дня шло активное накопление воды, мы сбрасывали достаточно большой объем. Подтопило СНТ "Шахтер", "Песчаное", подтопило и всю "Евстюниху" — 19 домов. Но ни о какой волне речи не идет»,— заявил глава.

По словам мэра, гидрологическая обстановка в городе постепенно стабилизируется. Приток воды в Тагильский пруд и другие водоемы снижается, в связи с чем к вечеру планируется уменьшить объем сбросов. Несмотря на введенный в городе режим повышенной готовности, ситуация остается стабильной, добавил глава.

Ранее сообщалось, что интенсивные ливни вызвали дождевой паводок в Нижнем Тагиле. В зоне подтопления оказались коллективные сады «Монзино», «Евстюниха», «Горбуново», размыты проезды к селам Елизаветинское и Захаровка. В городе ввели режим повышенной готовности. Из подтопленных территорий эвакуировали 108 человек, в том числе 38 детей. Кроме того, из-за дождевого паводка досрочно завершили смены в трех детских лагерях.

Полина Бабинцева