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В Мурманской области за две недели задержали 16 уклонявшихся от наказания осужденных

В Мурманской области подвели итоги оперативно-профилактической операции «Уклонист», которая проходила в июне 2026 года. За две недели сотрудники правоохранительных органов задержали 16 осужденных, уклонявшихся от исполнения уголовного наказания. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Операция «Уклонист» помогла задержать 16 разыскиваемых осужденных в Мурманской области

Операция «Уклонист» помогла задержать 16 разыскиваемых осужденных в Мурманской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Операция «Уклонист» помогла задержать 16 разыскиваемых осужденных в Мурманской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В проведении мероприятий участвовали сотрудники уголовно-исполнительной системы, МВД и других силовых ведомств.

В ходе операции правоохранители проверили более 200 адресов, где могли скрываться разыскиваемые.

По итогам рейдов были задержаны 16 человек, в том числе осужденные, находившиеся в федеральном розыске.

Матвей Николаев

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