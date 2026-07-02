В Мурманской области за две недели задержали 16 уклонявшихся от наказания осужденных

В Мурманской области подвели итоги оперативно-профилактической операции «Уклонист», которая проходила в июне 2026 года. За две недели сотрудники правоохранительных органов задержали 16 осужденных, уклонявшихся от исполнения уголовного наказания. Об этом сообщили в региональном управлении ФСИН.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Операция «Уклонист» помогла задержать 16 разыскиваемых осужденных в Мурманской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Операция «Уклонист» помогла задержать 16 разыскиваемых осужденных в Мурманской области

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В проведении мероприятий участвовали сотрудники уголовно-исполнительной системы, МВД и других силовых ведомств.

В ходе операции правоохранители проверили более 200 адресов, где могли скрываться разыскиваемые.

По итогам рейдов были задержаны 16 человек, в том числе осужденные, находившиеся в федеральном розыске.

Матвей Николаев