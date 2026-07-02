Невинномысский мединститут запускает совместный проект с Федерацией шахмат Ставрополья

Невинномысский медицинский институт и Федерация шахмат Ставропольского края подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает реализацию совместного образовательного проекта, в рамках которого с нового учебного года в институте планируют включить в учебный процесс занятия по шахматам.

Фото: пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

Как сообщили в институте, занятия будут проводить гроссмейстеры и международные мастера. Кроме того, в вузе намерены открыть студенческий шахматный клуб, для которого уже заказаны два шахматных робота с искусственным интеллектом.

Фото: пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

Инициативу прокомментировал чемпион мира по шахматам, сенатор РФ Сергей Карякин.

«Очень креативная идея и правильное решение. Заниматься шахматами полезно в любом возрасте, так как они улучшают концентрацию, развивают творческие способности, интуицию и, что очень важно, способность анализировать, делать выводы из набора общих принципов, принимать трудные решения. Надеюсь, что пилотный проект впоследствии будет востребован в медицинском образовании страны», — сказал Сергей Карякин.

Фото: пресс–служба АНО ВО «Невинномысский медицинский институт»

По словам ректора института Станислава Наумова, занятия шахматами рассматриваются как один из инструментов развития критического и клинического мышления будущих врачей. Он отметил, что игра помогает формировать навыки анализа информации, оценки различных вариантов действий и принятия решений, необходимых в медицинской практике.