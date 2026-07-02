Картофель и лук подорожали в Свердловской области за неделю

В конце прошлого месяца, в период с 22 по 29 июня, в Свердловской области заметно подорожали растительные продукты. Согласно данным Свердловскстата, средняя цена за килограмм картофеля достигла 61,91 руб. (+6,4%), репчатого лука — 61,29 руб. (+5,8%), моркови — 71,92 руб. (+4,9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Также стали дороже на 2,68% капуста и на 2,5% — помидоры. Из других продуктов цены поднялись на овощные консервы для детского питания (+4,49%), пшеничные макароны высшего сорта (+1,76%), гречневую крупу (+1,19%), сахар-песок (+1,23%), охлажденные и мороженые куры (+1,04%).

Некоторые товары подешевели на прошлой неделе. Среди них — сосиски и сардельки, молоко ультрапастеризованное, сметана, кефир, сыры, фруктово-ягодное детское питание в консервах, куриные яйца, печенье, черный чай, ржаной хлеб, рис, огурцы, яблоки, бананы.

Ирина Пичурина