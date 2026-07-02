Более 116 тонн рыбы без маркировки изъяли из оборота в Астраханской области

В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота рыбной продукции (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 171.1 УК РФ). В преступной деятельности подозревают местного жителя и его подельников, сообщили в региональном СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 116 тонн рыбы без документов изъяли в Астраханской области

Фото: СУ СКР по Астраханской области 116 тонн рыбы без документов изъяли в Астраханской области

Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следствия, фигурант совместно с иными лицами нелегально покупал, хранил, перерабатывал и сбывал немаркированную рыбную продукцию на территории Володарского района Астраханской области. В одном из производственных помещений рыбу перерабатывали и складировали без обязательной маркировки и информации, предусмотренной требованиями законодательства. Впоследствии товар реализовывался потребителям.

Общая масса находившихся в обороте сомов, судаков и сазанов превысила 116 тонн. По заключению специалистов, рыночная стоимость продукции составляет более 31,4 млн рублей. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также других лиц, причастных к противоправной деятельности.

Марина Окорокова