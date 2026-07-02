Производитель мебели из Удмуртии подозревается в мошенничестве на 1 млн рублей

39-летний житель Завьяловского района в Удмуртии подозревается в хищении 1 млн руб. у 10 ижевчан. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба (ст. 159 УК). Об этом сообщили в МВД по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Потерпевшие на онлайн-платформе находили объявление об изготовлении корпусной и мягкой мебели, размещенное подозреваемым, и оформляли заказ. Мужчина выезжал к потенциальным клиентам, осуществлял замеры, заключал договоры и получал оплату. В последующем он под различными предлогами переносил срок изготовления мебели, а затем переставал выходить на связь с заказчиками»,— говорится в сообщении.

Сотрудники МВД устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям. Подозреваемому выписана подписка о невыезде. По этой статье предусмотрено до 5 лет лишения свободы.