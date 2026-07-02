Восьмерых осудили в Петербурге за похищение человека с требованием выкупа

Красносельский районный суд вынес обвинительный приговор по делу о групповом похищении и вымогательстве. Восемь человек признаны виновными в нападении на мужчину, которого под ложным предлогом вывезли в лес и заставили заплатить 50 тыс. рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Все осужденные взяты под стражу в зале суда

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Все осужденные взяты под стражу в зале суда

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

По материалам дела, в мае 2024 года фигуранты, ошибочно полагая, что потерпевший организовал наркопритон, вступили в сговор с целью его похищения и получения денег. 26 мая, выследив К., трое нападавших избили его и силой усадили в машину, доставив в лесной массив у СНТ «Макаровец». Там Кудрявцев и Владимиров, угрожая пневматическим пистолетом, потребовали 80 тыс. рублей. Сторговавшись на 50 тысячах, злоумышленники отвезли жертву к банкомату, надев на голову пакет, и после получения наличных отпустили. Деньги распределили между собой.

Шестеро подсудимых признали только вымогательство, отрицая похищение, двое согласились с обвинением полностью. Суд назначил Владимирову 5 лет строгого режима, Шибалову, Катаеву, Кудрявцеву и Шарому — по 3 года 8 месяцев, Хезину, Суханову и Белякову — по 3 года 6 месяцев колонии строгого режима. Все осужденные взяты под стражу в зале суда. С них также взыскано 800 тыс. рублей в пользу потерпевшего.

Кирилл Конторщиков