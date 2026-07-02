Жители ЮФО съедают 310 млн порций окрошки за лето

Жители Южного федерального округа съедают за лето 310 млн порций окрошки — около 14% от общероссийского объема, что выводит регион в топ-3 по популярности этого блюда, подсчитали аналитики Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Жители Южного федерального округа за теплый сезон — с мая по сентябрь — съедают 310 млн порций окрошки общей массой от 170 до 186 тыс. т. Потенциальная аудитория любителей окрошки в ЮФО составляет порядка 70% жителей, или 11,5 млн человек. По единой методике расчета, средний житель округа употребляет блюдо 1,5 раза в неделю на протяжении 18 недель активного летнего сезона — итого 27 порций за сезон на одного едока. При стандартном весе порции 500–600 г (средний — 550 г) суммарная масса съеденной окрошки достигает 186 тыс. т.

Лидерами потребления внутри округа выступают два региона. Краснодарский край с населением более 9 млн человек за сезон осиливает порядка 170 млн порций окрошки массой около 102 тыс. т. Для их приготовления требуется: картофель — 10,8 тыс. т, свежие огурцы — 4,2 тыс. т, редис — 3,0 тыс. т, куриные яйца — 85,4 млн штук, зелень — 1,2 тыс. т, сметана — 4,2 тыс. т, вареная колбаса — 4,2 тыс. т, квас — 27,4 млн л.

Ростовская область с населением около 4,1 млн человек потребляет порядка 77 млн порций объемом около 46 тыс. т. На это уходит: картофель — 4,9 тыс. т, свежие огурцы — 1,9 тыс. т, редис — 1,4 тыс. т, куриные яйца — 38,8 млн штук, зелень — 0,5 тыс. т, сметана — 1,9 тыс. т, вареная колбаса — 1,9 тыс. т, квас — 12,4 млн л. В совокупности на два региона приходится около 80% «окрошечного» потребления всего ЮФО.

На весь округ для приготовления 310 млн порций необходимо: картофель — 20,0 тыс. т, свежие огурцы — 7,8 тыс. т, редис — 5,6 тыс. т, куриные яйца — 155,0 млн штук, зелень — 2,2 тыс. т, сметана — 7,8 тыс. т, вареная колбаса — 7,8 тыс. т, квас — 50,0 млн л.

«Окрошка остается не просто блюдом, а весьма заметным сезонным драйвером спроса на продукцию АПК. В летние месяцы мы фиксируем рост продаж овощей открытого грунта в ЮФО на 25–30%, и значительную роль здесь играет именно "окрошечный набор"»,— отметила руководитель Центра устойчивого развития Россельхозбанка Наталья Худякова.

Алина Зорина