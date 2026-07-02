Суд в Петербурге вынес приговор за попытку незаконного сбыта бриллиантов на 6 млн рублей

Пушкинский районный суд вынес приговор Ваграму Саияну, Тиграну Барсегяну и Арсену Авояну. Их признали виновными в покушении на незаконный сбыт 71 бриллианта.

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Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сделку планировали провести в феврале 2025 года в «Экспофоруме». Саиян, зная о запрете для иностранцев на продажу драгоценных камней в РФ, сбыл партию бриллиантов общей массой 37,18 карата за 6 млн рублей. Довести преступление до конца помешали оперативники, работавшие в рамках ОРМ.

Саиян частично признал вину, но отрицал наличие группы. Барсегян и Авоян настаивали, что выполняли технические поручения и о незаконности сделки не знали. Суд назначил Саияну 2 года 4 месяца общего режима, Барсегяну — 2 года общего режима, Авояну — 2 года условно с испытательным сроком 1,5 года. Камни конфискованы.

Кирилл Конторщиков