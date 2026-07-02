В Петербурге задержали помощника телефонных мошенников из Украины

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 23-летнего уроженца Забайкальского края, которого подозревают в обслуживании оборудования для телефонных мошенников. Задержание прошло 1 июля в квартире на Пискаревском проспекте. По версии следствия, через этот узел ежедневно проходило около 3 тыс. мошеннических звонков.

Операцию провели сотрудники управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с УФСБ. По данным полиции, с мая 2026 года подозреваемый обслуживал SIM-боксы — устройства, которые позволяют массово звонить с подменой номеров и обходить ограничения операторов связи. Указания он получал через мессенджер от кураторов, использовавших аккаунты с геолокацией на территории Украины.

Следствие считает, что фигурант устанавливал оборудование, следил за его работой и каждые три дня перевозил на новый адрес, чтобы избежать обнаружения. За эту работу он получал около 11 тыс. руб. в сутки в криптовалюте. После отключения оборудования поток мошеннических звонков прекратился.

Во время обыска полицейские изъяли SIM-бокс, модем-роутер, два мобильных телефона с перепиской, а также 683 использованные и 1278 неактивированных SIM-карт. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ. По данным МВД, задержанный может быть причастен к 20 уголовным делам, возбужденным в разных регионах страны. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Сейчас следователи устанавливают другие эпизоды и возможных соучастников.

Карина Дроздецкая