Житель Орла обвиняется в призывах к терроризму и фейках о ВС РФ

Следственные органы СК России по Орловской области предъявили обвинение местному жителю в публичных призывах к террористической деятельности и оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ — до семи лет лишения свободы), возбуждении ненависти, сопряженном с оправданием применения насилия (п. «б» ч. 1 ст. 282 УК РФ — до четырех лет лишения свободы), а также публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ — до семи лет лишения свободы). Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2025 года в Орле обвиняемый, придерживавшийся радикально-экстремистских взглядов, разместил в открытом доступе в одном из мессенджеров публикацию с высказываниями, призывающими к террористической деятельности, а также заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ. Кроме того, летом и осенью 2025 года мужчина публиковал посты с негативной оценкой групп лиц по религиозному признаку.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УМВД России по Орловской области. Фигурант задержан, в ходе следствия он полностью признал вину. Суд по ходатайству следователя избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня «Ъ-Черноземье» сообщал, что Второй Западный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело в отношении 23-летнего жителя Белгорода, которого обвиняют в госизмене, участии в деятельности террористической организации, а также публичных призывах к терроризму и экстремизму. Ему грозит пожизненный срок.