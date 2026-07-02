Под Волгоградом подняли со дна лодку погибших Сергея Лойтера и Александра Назарова

В Волгоградской области подняли со дна реки лодку, на которой находились четверо погибших в конце апреля рыбаков. Среди них был президент торгово-промышленной группы «БИС» Александр Назаров и топ-менеджер «Яндекса» Сергей Лойтер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранителей.

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Фото: Западное МСУТ СКР Лодку погибших в апреле рыбаков подняли в Волгоградской области

Фото: Западное МСУТ СКР

Судно будет передано на экспертизу. Западное МСУТ СК РФ рассматривает различные версии гибели мужчин. Среди них — нарушение правил пользования маломерными судами, безопасности движения и эксплуатации водного транспорта при управлении лодкой, а также плохая погода.

24 апреля 2026 года лодка с четырьмя мужчинами пропала во время шторма в акватории Волги в Светлоярском районе Волгоградской области. В числе погибших, кроме Александра Назарова и Сергея Лойтера, были друг семьи Владимир Шиповалов и водитель руководителя торгово-промышленной группы «БИС» Игорь Прохоров. Следствие возбудило уголовное дело о нарушении правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). 24-25 апреля были найдены тела трех рыбаков, 3 мая — четвертого, господина Назарова.

Марина Окорокова