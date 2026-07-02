В думе ХМАО предложили создать артели участников СВО

Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) должны создать на территории региона артели для участников специальной военной операции (СВО) с ограничениями по здоровью, призвал депутат окружной думы, председатель профкома первичной профсоюзной организации территориально-производственного предприятия (ТПП) «Когалымнефтегаз» Андрей Ковальский («Единая Россия») на очередном заседании представительного органа. Парламентарий подчеркнул, что нефтяные предприятия в Югре смогут взять на работу не всех людей с ампутациями и тяжелыми контузиями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Специфика больших производств связана с ограничениями из-за вредности труда. Если есть ограничения по здоровью, медицинская комиссия не допустит человека до опасного производства, это закон»,— пояснил господин Ковальский.

Он добавил, что на ТПП «Когалымнефтегаз» ищут возможность трудоустроить бывших бойцов, однако «возможности больших предприятий, связанных с опасным производством, ограничены». «По своему подразделению, где работает 3 тыс. человек, у нас порядка 20 таких вернулись, имеющих ограничения. Но не всегда мы имеем возможность их трудоустроить, а это очень важный, большой процесс»,— сказал депутат.

Андрей Ковальский напомнил, что после Великой Отечественной войны (ВОВ) в СССР активно развивались артели инвалидов и фронтовиков, которые «имели определенные налоговые поблажки». «В советское время это серьезно работало. В послевоенное время вообще помогло спасти многие жизни, заработать на кусок хлеб»,— отметил единоросс, предложив реализовать советский опыт. Господин Ковальский пояснил, что власти должны создавать мелкие производства и рабочие места для участников СВО, которые бы обеспечивали ресурсами «нефтяные, газовые предприятия, лесную промышленность, чтобы они могли работать».

Директор департамента экономического развития ХМАО Сергей Толстых отметил, что югорские предприятия уже создают условия работы для инвалидов разных групп за счет государственных средств. «Экономический потенциал для этого есть»,— признал чиновник. Господин Толстых добавил, что идея по созданию артелей для участников СВО даст «новое развитие» в сфере трудоустройства бывших бойцов. «Количество таких граждан, которых надо трудоустраивать, оно будет расти. В эту сторону надо смотреть»,— сказал глава департамента.

Ранее, в ноябре 2025 года, полпред президента в УрФО Артем Жога призвал уральских мэров создать резерв рабочих мест для участников СВО. Он подчеркнул, что муниципальные власти должны выступить связующим звеном между работодателями, центрами занятости и фондом «Защитники Отечества». «Важно на местах организовать взаимодействие с организациями, которые будут брать на работу ветеранов спецоперации, в том числе с ограничениями по здоровью. Необходимо помочь нашим ребятам найти не просто работу, а места с достойной зарплатой»,— отметил господин Жога.

Василий Алексеев