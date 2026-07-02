Петербург вошел в число лидеров по спросу на каско для электромобилей

В первом полугодии 2026 года продажи полисов каско для электромобилей и гибридных автомобилей в России выросли почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит компания «Ренессанс страхование». По числу заключенных договоров рост составил 193%, а объем страховых премий увеличился на 211%. В Санкт-Петербурге и Москве количество оформленных полисов выросло на 10–12%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продажи каско для электрокаров и гибридов резко увеличились в первом полугодии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Продажи каско для электрокаров и гибридов резко увеличились в первом полугодии

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Наиболее активным месяцем стал июнь. По данным страховщика, количество новых договоров в стране увеличилось более чем в 3,5 раза по сравнению с июнем 2025 года.

Существенно изменилась и доля электромобилей и гибридов в портфеле каско для физических лиц. Если в начале 2025 года она составляла 1,7%, то к марту 2026 года достигла 6%. По итогам первого полугодия показатель держался на уровне около 5%, тогда как годом ранее составлял менее 2%.

Как отметила управляющий директор «Ренессанс страхования» Елена Сафонова, рост спроса связан с увеличением парка электромобилей, расширением модельного ряда и дефицитом топлива, который наблюдался в ряде регионов.

Наиболее востребованными моделями в последние два месяца стали Voyah Free, Evolute i-SPACE и Geely Atlas Pro. В целом 72% всех оформленных полисов пришлись на автомобили четырех марок: Voyah (37%), Evolute (16%), Geely (11%) и LiXiang (8%).

Основной спрос сосредоточен в двух крупнейших городах страны. На Москву пришлось 54% всех заключенных договоров каско для электромобилей и гибридов, на Санкт-Петербург — 23%.

Матвей Николаев