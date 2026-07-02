ФК «Челябинск» подписал двух воспитанников академии «Чертаново»

Футбольный клуб «Челябинск» заключил долгосрочные соглашения с двумя игроками московской академии «Чертаново» — вратарем Марком Переверзевым и полузащитником Георгием Борисовым. Контракты с обоими футболистами рассчитаны на два с половиной года, сообщает пресс-служба клуба.

20-летний голкипер Марк Переверзев прошел путь от юношеских составов до основы внутри клубной вертикали «Чертаново». В текущем сезоне Второй лиги Б он провел за столичный клуб 13 матчей (в прошлом году — 26 игр). Также на счету вратаря два матча в Кубке России.

Второй новичок — 18-летний центральный полузащитник Георгий Борисов. В минувшем сезоне он закрепился в основном составе «Чертаново», приняв участие в 28 матчах Второй лиги Б. Всего в структуре московской академии полузащитник провел 100 матчей, отметившись 27 забитыми мячами и 15 результативными передачами.

Как ранее сообщал „Ъ-Южный Урал“, в это межсезонье ФК «Челябинск» подписал албанского нападающего Луиса Качорри.