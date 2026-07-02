В Челябинской области учредили новые награды

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области на очередном заседании приняли изменения в региональный закон «О наградах Челябинской области». Законопроект был внесен губернатором Алексеем Текслером.

Согласно нововведениям, в регионе вводятся несколько новых наград. Знаком отличия «Доброволец Челябинской области» будут награждаться волонтеры за заслуги в добровольческой деятельности. Дополнительно получившим этот знак отличия будет выплачиваться единовременная денежная премия. Высокопрофессиональным работникам аварийно-спасательных служб и формирований будет присваиваться почетное звание «Заслуженный спасатель Челябинской области» за заслуги в спасении людей, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и пропаганде знаний в области защиты населения.

Кира Касимова