Ливингстон Гранд Резорт & СПА подписал договор с ведущим отельером страны

Zont Hotel Group станет отельной управляющей компанией строящегося комплекса премиум-сегмента «Ливингстон Гранд Резорт & СПА», расположенного на первой береговой линии в Центральном районе Сочи

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ливингстон Гранд Резорт & СПА Фото: пресс-служба Ливингстон Гранд Резорт & СПА

О решении было объявлено в ходе закрытого мероприятия для ключевых девелоперов и партнеров проекта, приуроченного к открытию летнего сезона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Гендельсман

Фото: пресс-служба Ливингстон Гранд Резорт & СПА Александр Гендельсман

Фото: пресс-служба Ливингстон Гранд Резорт & СПА

Как пояснил основатель и совладелец Zont Hotel Group Александр Гендельсман, перед компанией стоит задача не только обеспечить операционное управление, но и вывести объект на высокие целевые показатели доходности, что, безусловно, необходимо для инвестиционной привлекательности актива.

При этом заявленный уровень сервиса должен оставаться основным приоритетом. «Мы подписали договор с проектом с уникальной архитектурно-пространственной концепцией, богатой внутренней инфраструктурой и шикарными морскими пейзажами. Уверен, что Ливингстон станет визитной карточкой сочинского гостеприимства и будет радовать наших гостей в любое время года»,— отметил Гендельсман.

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Инвестиционный потенциал комплекса подтверждает и компания-застройщик. Курортная недвижимость на первой линии остается одним из наиболее выгодных и привлекательных продуктов долгосрочного вложения капитала.

Объективно оценивая характеристики «Ливингстон Гранд Резорт & СПА» и приоритетные цели развития города-курорта, наблюдается устойчивый спрос среди инвесторов, которые предпочитают статусную коллекционную недвижимость у моря, приносящую стабильный доход.

В Ливингстон Гранд Резорт & СПА предложение не ограничивается только отельными номерами: в структуре проекта представлены пентхаусы и отдельно стоящие виллы с приватной территорией, по опыту эталонных отелей мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Ливингстон Гранд Резорт & СПА Фото: пресс-служба Ливингстон Гранд Резорт & СПА

Отель будет работать в том числе по системе «все включено», что является редкостью для курортов юга России. Инфраструктура продумана в деталях для максимального комфорта гостей. На территории располагаются: парковая зона, конгресс-холл, спа-комплекс, брендированный пляж, рестораны, детские игровые зоны, открытый амфитеатр, арт-объекты, многофункциональные спортивные площадки, один из самых больших на юге открытый бассейн, а также множество других элементов инфраструктуры для комфортного отдыха.

Рекламодатель и застройщик ООО «СЗ ГК «СочиОйлСтрой»

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф